Más de siete mil alumnos no acudieron a las aulas este miércoles por el mal tiempo en las provincias de Ourense y Lugo

Más de 7.200 alumnos de las zonas de Lugo y Ourense afectadas por la alerta naranja por nevadas (la montaña de ambas provincias y el sur ourensano) no acudieron a clase este miércoles debido al temporal, según datos proporcionados por la Consellería de Educación.

La suspensión del transporte escolar decretada por la Xunta en estas tres áreas afectó a 121 centros (67 lucenses y 54 de Ourense). De ellos, 48 optaron por suspender directamente las clases en esta jornada.

En la provincia de Lugo no tuvieron transporte 67 centros, y la mitad de ellos, un total de 33, ya no abrieron sus puertas. Fueron el colegio, el instituto y el centro de formación agroforestal de Becerreá, el instituto y el colegio de A Fonsagrada, los dos coles de Guntín, el CEIP y el IES de A Pastoriza, uno de los colegios de Guitiriz, uno de los de Monforte, y los centros educativos de Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita, Samos, Triacastela, Baralla, Castroverde, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, Pol, Portomarín, Pantón, Ribas de Sil, O Saviñao, y Taboada. En total, 2.544 estudiantes ya no fueron llamados hoy a las aulas en Lugo.

A ellos se suman otros 1.424 que, a pesar de estar abiertos sus centros, no acudieron a clase, por los problemas de transporte o por decisión de sus familias. En total, casi 4.000 alumnos no fueron a clase en la provincia lucense.

En la provincia de Ourense la suspensión del transporte escolar implicó a 54 centros, y fueron 15 los que optaron por cerrar sus puertas este miércoles, una decisión que afectó a 550 estudiantes de los colegios de A Gudiña, A Veiga, Castro Caldelas, A Mezquita, O Bolo, Riós, Vilariño de Conso, Baltar, Baños de Molgas, Cualedro, Os Blancos, Vilar de Barrio, Vilardevós y Beariz, y del instituto de Bande.

Además, otros 2.715 alumnos no acudieron a las aulas, a pesar de no haberse suspendido las clases en sus centros. En total, 3.265 estudiantes de colegios e institutos de la montaña y el sur de Ourense se quedaron hoy en sus casas.

Aunque la Xunta solo ha dado datos de los centros afectados por la suspensión del transporte escolar, en otros puntos de Galicia la afluencia a las aulas también se ha visto condicionada por el temporal, especialmente por la nieve caída en esta tercera jornada consecutiva de mal tiempo. Así, por ejemplo, en los concellos de Rodeiro, Agolada y Dozón, en la comarca de Deza, los buses escolares no pudieron salir a causa de la nevada, por lo que apenas asistieron niños a los colegios, según informan desde la delegación de La Voz de Galicia en la zona.