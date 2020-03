Los dos primeros casos de coronavirus en Galicia, escrache a Iglesias al grito de «vendeobreros», redada antidroga en A Coruña y más de hoy

O alcalde asina o decreto para sacar a subasta o animal, que leva costado 5.000 euros

O alcalde do Carballiño asinaba o día 13 de febreiro un bando dando conta da existencia dun animal recollido o 24 de xullo do 2017 polo Concello e que se atopa nunha finca do pobo para que se presente o propietario do mesmo nun prazo de seis días. De non ser así, segundo figura no bando rubricado por Francisco Fumega Piñeiro, «transcurrido o prazo indicado sen que se persone o dono do animal, procederase á súa subasta pública nos termos que se anunciarán polo Concello».

O bando é o principio do fin da relación entre Petiso, que así se chama o burro, e a administración local carballiñesa. Unha relación que entrou nunha «situación sen saída» polos reparos postos polo interventor ao pago das facturas que se xeran pola mantenza e coidado de Petiso -situación que ao parecer tamén fora xa advertida dende a Policía Local en canto á necesidade de darlle solución a este asunto- e que rematou por reclamar o seu protagonismo na sesión plenaria do luns. Á mesma foi o lote de facturas pendentes do 2019 e retiráronse as referidas ás dúas últimas mensualidades do burro.

