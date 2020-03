Ingresado en Vigo el segundo paciente en Galicia con coronavirus

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

04/03/2020 20:59 h

Un hombre permanece ingresado en planta en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo pendiente de que se confirme que está infectado con el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la epidemia que tiene en vilo a medio mundo. Fuentes del complejo aseguran que, como cumplía los criterios, se le hicieron los análisis cuando llegó al hospital. Esas primeras pruebas han dado positivo y, como marca el protocolo del Ministerio de Sanidad, ahora tendrá que ser el Centro Nacional de Microbiología (en Majadahonda, Madrid) el que dé la confirmación oficial.

Se trata de una persona de entre 40 y 50 años que ha tenido algún contacto con el norte de Italia y que ingresó con neumonía. Los protocolos del ministerio y del Sergas establecen que todos los que hayan viajado a esas regiones en los últimos catorce días, así como a China, Japón, Irán, Singapur o Corea del Sur, y que presenten síntomas de infección respiratoria (tos, dificultad para respirar o fiebre) son sospechosos de padecer el COVID-19, como se llama la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. A todos ellos se les hace una prueba de laboratorio a partir de muestras nasofaríngeas. Los servicios de microbiología de los hospitales gallegos hacen esas pruebas, pero después se confirman en Majadahonda.

Este hombre infectado ha sido ingresado en una habitación individual de planta. No ha necesitado cuidados críticos de la uci, dicen las fuentes sanitarias consultadas por La Voz. El equipo médico y de enfermería está pendiente de su evolución.

Oficialmente, el Servizo Galego de Saúde no ha querido confirmar el caso. «Los resultados son no concluyentes y se han enviado a Madrid», informa un portavoz. Fuentes de toda solvencia explican que el resultado del laboratorio en Vigo es positivo, pero que el protocolo de actuación obliga a que se consideren no concluyentes todos los análisis antes de que el Centro Nacional de Microbiología los confirme. En este caso, no se conocerán hasta el jueves. De hecho, en Vigo, como en otros hospitales gallegos, se hacen dos tipos de pruebas: una es un barrido que busca entre 33 causas de neumonía; la otra es un análisis genético por PCR.

Desde el hospital ya han contactado con todo el personal de planta que estuvo en contacto con el paciente. Tendrán que permanecer en aislamiento en sus domicilios mientras no se confirme si ellos también tienen el virus.

A todos los que han estado en contacto con el paciente se les estudiará como sospechas de caso. También se está empezando a realizar el estudio de sus contactos. Italia ha decretado que nadie puede estar a menos de un metro de otra persona, y esa distancia no es casual. Los técnicos de salud del Sergas tendrán que ver qué personas han estado a menos de esa distancia para estudiar también esos casos y hacer pruebas. Lógicamente, el personal sanitario trabaja con las medidas oportunas de aislamiento por gotas, esto es, mascarillas, guantes, bata impermeable y gafas.

Desde que empezó la crisis del coronavirus han llegado decenas de personas a los hospitales con síntomas de cuadro respiratorio y que habían estado en China o Italia, o en contacto con personas procedentes de esos países. Desde la semana pasada, Sanidade toma muestras a domicilio y el número de personas asustadas que acude a los hospitales ha descendido. El Sergas ha recomendado que las personas que sospechen estar infectadas por el coronavirus llamen al 061.