Feijoo certifica otro retraso del AVE hasta el 2021

La Voz de Galicia Juan Capeáns

La Voz 24/10/2019 16:03 h

Son informes propios de la Xunta, pero el presidente está «lamentablemente» convencido de que el AVE de Madrid a Galicia no circulará en pruebas en este último trimestre del 2019, como estaba previsto y comprometido por el Gobierno de Rajoy y posteriormente por el ministro socialista Ábalos. Pero las «malas noticias», ateniéndose a los ritmos de trabajo y de licitaciones, especialmente en el tramo Pedralba-Ourense, es que esas pruebas se producirán en el mejor de los casos entre nueves meses y un año más tarde, por lo que hasta el 2021 no habrá venta de billetes. Y aún así, su grado de preocupación sobre la posibilidad de que todo funcione en el Xacobeo de ese año «é moi alta».

Feijoo admitió que su Administración no es responsable ni de las obras ni de los contratos, «pero sempre atinamos cando fixemos o control, e lamentablemente podemos dicir que non haberá viaxes no 19 ou no 20, o que é preocupante, porque os galegos merecemos saber cando van rematar as obra», dijo remitiéndose al informe que se va a trasladar al Parlamento. En concreto, el titular de la Xunta se refirió a las «incertezas» que hay sobre la suministración de material y el montaje en el último tramo que conecta con Ourense.

Con todo, el mayor incumplimiento lo han detectado en la conexión entre Lugo y Ourense, que permitiría desplazamientos en unas cuatro horas para la capital lucense. El compromiso era que todo estuviese listo a lo largo del 2021 y lo que se ha encontrado la Xunta es que solo se ha licitado la electrificación del 15 % de la línea, que tiene una ejecución de 20 meses.

Del resto, aseguró Feijoo, así como de la construcción de tres variantes que tendrían un coste de unos mil millones «hai un avance cero e información cero. É imposible que no 2021 esté electrificada», concluyó el dirigente gallego, quien garantizó que «en ningún caso» Galicia va a renunciar a un proyecto que llega 30 años tarde respecto a otra comunidades y que está avalado por gobiernos populares y socialistas.