Feijoo corrige a Ábalos y dice que el AVE no llegará a Lugo en el 2021

20/10/2019 14:42 h

Un día después de que el ministro de Fomento en Funciones, José Luís Ábalos, anunciase que Lugo estará conectada a la alta velocidad en el año 2021, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha corregido su previsión. «O obxectivo do Partido Socialista é que o AVE chegue cando o pactara Rajoy, pero lamentablemente non podo confirmar esa data», dijo el presidente autonómico asegurando que él no iba a mentir a los lucenses. «Tal e como vai, Lugo non terá o AVE no 2021», aseguró el popular en un acto de partido en Lugo. La explicación, según Feijoo, es que el gobierno central lleva 16 meses «sesteando» sin atender a sus obligaciones como gobierno. «Tiñamos prevista esa data, pero levan 16 meses sesteando e así non se fan as vías, as infrestruturas, os contratos, os viaductos nin a electrificación».

Por contra, expuso el compromiso de su gobierno con la ciudad y la provincia exhibiendo algunas de las grandes obras proyectadas y que cuentan ya con partida presupusetaria, como puede ser la transformación del barrio de A Residencia, la intermodal, la ampliación del transporte metropolitano gratuito hasta los 21 años, la remodelación del hospital de A Mariña, la inversión en el hospital de Monforte o el centro de salud de O Saviñao.

Los casos de Alcoa y Endesa

Durante su encuentro con los populares de la provincia, Feijoo hizo hincapié en los problemas que afectan a Alcoa y Endesa y también a Ence en Pontevedra. Respecto a la fábrica de aluminio acusó a los socialistas de frivolizar con la cuestión. «A ministra vén a Alcoa co estatuto electrointensivo pero di que non o pode ensinar por estar en funcións. É unha tomadura de pelo dicir que tes unha solución e que non a podes ensinar», argumentó. E incidió en que no se puede permitir que industrias que sustentan a centenares de familias se queden por el camino. «Se Galicia perde a fábrica de aluminio, as empresas auxiliares terán tensións», auguró asegurando que «os dirixentes socialistas miran cara outro lado».

Con las próximas elecciones al caer, Feijoo hizo un repaso a la política autonómica y a la estatal y apeló a la concentración del voto asegurando además que «o noso partido é unha autopista» en la que todos tienen sitio. «Un voto a VOX é un voto a favor do PSOE en Galicia», ejemplifició.

Tras el acto de partido, en el que también tomaron la palabra José Manuel Barreiro y la presidenta del PP provincial, Elena Candia, los populares tenían previsto desplazarse a la tradicional pulpada del San Froilán. En esta ocasión, serán 700 comensales que han pagado 30 euros por menú. Un ejemplo, a ojos de Candia, de la respuesta del Partido Popular en la provincia.