En sus preguntas, la abogada del ADIF intentó desmontar estas afirmaciones y defendió que lo correcto fue desconectar el ERTMS por los problemas que daba. Tamarit insistió en que era un problema de puntualidad, no de seguridad. Para Tamarit, la prioridad de Renfe fue ser puntual.

La abogada del Estado que representa al ADIF también trató de cuestionar la imparcialidad del testigo y le preguntó si había asesorado a la Plataforma de Víctimas del Alvia. Él respondió que no, aunque sí habló con ellos y los acompañó en una reunión en el Ministerio de Fomento.

«Los fallos del ERTMS embarcado no afectaban a la seguridad»

La desconexión del ERTMS también centró la comparecencia anterior. Jaime Moñus, el técnico de la empresa que gestionaba el ERTMS embarcado (Bombardier), explicó que los problemas que daba el sistema consistía en una serie de dificultades con la lectura de balizas, lo que producía frenadas de urgencia y obligaba al tren a circular con el maquinista como único responsable, a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. «Normalmente no es inseguro circular así. Para nosotros no eran incidencias de seguridad», dijo.

-¿Generaba un problema de retrasos?, le preguntó el abogado de la plataforma de víctimas.

-Para nuestro entendimiento, sí.

Bombardier propuso una serie de medidas mitigadoras: desde separar un grupo de balizas hasta reducir la velocidad de entrada de cien a 75 km/h para facilitar la lectura. Con esas medidas se podría volver a circular con ERTMS, pero desconoce por qué Renfe no las aceptó.

Tres meses después se aportó otra versión de software que solucionaba estos problemas, pero la desconexión siguió vigente durante más de un año, pues se solicitó el 24 de junio del 2012. Los problemas solo se producían en la transición del ASFA al ERTMS a la salida de Ourense, explicó, y más adelante el tren recuperaba la supervisión del ERTMS. Preguntado si estaba justificada la desconexión solicitada por Renfe, aseguró que era «una opción legítima», aunque desconocía todos los motivos por los que se tomó esa decisión. Las opciones que proporcionaron a la operadora para evitar la desconexión no se adoptaron. Tan solo alegaron esa reducción de velocidad era una operación demasiado compleja para el maquinista. En cualquier caso, insistió en que estos desajustes no suponían un problema de seguridad, sino que estaban circunscritos a la fiabilidad del sistema. La opción que aconsejaba Bombardier era no desconectar el ERTMS en ningún caso. La abogada del Estado, Adela Álvarez, le recordó que había un fallo por cada hora de funcionamiento, lo que superaba los umbrales que tolera la normativa Cenelec. ¿Considera que un sistema no fiable es seguro?», le preguntó. Moñus respondió que la reacción del sistema era segura, pues aplicaba el freno de emergencia.

El primer turno de las comparecencias fue para Natalia de la Torre, ingeniera de Telecomunicaciones de la unión temporal de empresas -en concreto de la firma Thales- que estaba encargada del despliegue del ERTMS en las vías de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Esta técnico explicó que este sistema supervisa en todo momento la marcha del tren, «de forma que si excede la velocidad permitida aplica freno». «El ASFA -matizó a continuación- es un sistema de protección puntual que supervisa solo al paso de las balizas asociadas a las señales», balizas que no se habían desplegado en la curva de Angrois, aunque sí después del accidente.

De la Torre dijo desconocer el detalle del cambio de proyecto que modificó el alcance de este sistema dejando sin protección la curva de Angrois, concretamente desde el kilómetro 80. En esa situación, explicó que «se hace una transición desde sistema ERTMS al ASFA» y que en esa transición se pide reconocimiento al maquinista para que reconozca el cambio.

-¿Y en caso de que no lo reconozca?, preguntó el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo.

-Se aplica el frenado.

Natalia de la Torre fue, por tanto, un técnico más que confirma que en esa transición se avisa al maquinista del punto de la línea en que se encuentra. No obstante, no fue muy tajante cuando le preguntaron si eso suponía una merma de seguridad en la línea. Tan solo confirmó que el riesgo en la curva se exportó -se remitió a otras instancias, ADIF y Renfe, para que se gestionara-, y que cuando un riesgo se exporta debe ser «tolerable».

La abogada del Estado recordó en su interrogatorio que hay trenes que circulan solo en ASFA por este tipo de líneas y que este sistema funciona como respaldo cuando hay algún problema con el ERTMS. De la Torre le confirmó que la señal avanzada funciona como referencia para avisar al maquinista de la transición entre sistemas. Para el despliegue de los elementos de seguridad, aseguró que reciben un cuadro de velocidades máximas, «que es lo relevante», pero no tienen en cuenta que exista una curva o no.

Jesús García Muñoz, técnico de Dimetronic, la empresa que se encargó del despliegue del sistema ASFA, estuvo presente en las reuniones en las que se trató el cambio de proyecto, tras la decisión de explotar en ancho ibérico la línea Ourense-Santiago. Aseguró que fue el ADIF el que decidió que solo se desplegara el ERTMS hasta el kilómetro 80 sin saber por qué se había tomado esa decisión. Técnicamente, dijo, era posible que el ERTMS llegara hasta la señal de entrada en la estación de Santiago, pero sería «más complejo». Asintió cuando el abogado de las víctimas le preguntó si para esa extensión habrían necesitado más tiempo y más dinero. «Para mí instalar el ERTMS es mejorar la seguridad», proclamó.

-Por tanto si lo quitamos hay una merma de seguridad.

-Podría entenderse así, respondió.

Todo lo que esté por encima de un riesgo insignificante tiene que ser comunicado, recordó, como ocurrió con el riesgo «tolerable» en el tramo desprotegido a partir del kilómetro 80. «Se lo transferimos al ADIF para que haga lo que corresponda». La jueza preguntó si en esa zona se podría haber puesto una baliza para evitar el exceso de velocidad. El técnico explicó que esto solo se podía hacer en caso de una señal restrictiva, «pues el ASFA solo transmite información de la señalización, no del cuadro de velocidades máximas». El posible fallo humano quedaría fuera de la responsabilidad de la unión temporal de empresas, pues deben comunicar todos los riesgos que no logran mitigar. A Jesús García Muñoz no le consta que se hiciera una evaluación independiente del enclavamiento de la estación de Santiago. En el enclavamiento de O Irixo, sí.

Sobre la posibilidad de instalar balizas, admitió que en el 2011 no estaba dentro del uso habitual del ASFA y que no se utilizaban balizas para limitaciones permanentes de velocidad. El técnico aseguró que solo se utilizan este tipo de dispositivos para evitar colisiones en las toperas. La normativa para poner señales con balizas asociadas es posterior al accidente.

«Para mí el que haya una curva no me tiene que generar ningún tipo de problema, lo que tiene que garantizar el sistema es que no se exceda la velocidad», aseguró Jesús García Muñoz. En el año 2011, contestó, no se señalizaban las curvas. «La señalización era correcta, la normal en líneas similares», añadió.

-¿Sabe lo que se instaló inmediatamente después del accidente?, le preguntó el abogado del maquinista, Manuel Prieto.

-No

Pidió que le mostraran un folio del sumario en el que le mostró la instalación de balizas asociadas a la señal permanente de velocidad, que impiden desde entonces que haya riesgo de descarrilamiento en la curva.