José Ramón Iglesias Mazaira, jefe de maquinistas de Ourense cuando sucedió el accidente del Alvia, declara en el juicio Paco Rodríguez

El fiscal le pidió a José Ramón Iglesias Mazaira, jefe de maquinistas de Ourense y formador de conductores, que tuviera paciencia. Iban a preguntarle en el juicio del Alvia por muchos asuntos que ya contestó en la fase de instrucción, pero en especial por el aviso de riesgo sobre la curva de Angrois que llegó a al menos nueve altos cargos de Renfe con contacto con responsables del ADIF, sin que finalmente se tomaran medidas sobre la ausencia de señalización que había en el punto más peligroso de la línea. El jefe de maquinistas describía que ese repentino cambio de velocidad se hacía «sin aviso previo», sin amparo del sistema más seguro (ERTMS) y con una única señal tardía que «de poco vale, puesto que de no haber reducido previamente la velocidad nada se podrá hacer ya». Explicó que la formación de los maquinistas en la línea se limitaban a 32 horas, pero se hacían mayoritariamente con S-121 con el ERTMS instalado, algo que no sucedía en el Alvia. Ese sistema avisa de la transición a ASFA en el kilómetro 80, antes de la curva de Angrois. El maquinista debe reconocer ese aviso en cinco segundos. Si no, el tren se para automáticamente. En el Alvia accidentado este sistema fue desconectado porque daba problemas y producía retrasos. No pudo darle ese último aviso a Francisco José Garzón Amo.

El fiscal le pregunta por su aviso de riesgo, si su preocupación era la transición de velocidad o la curva en sí misma. «Me preocupa la situación, el cambio brusco de velocidad», responde. Explica que cuando llegó la alta velocidad eran muchos los puntos con cambios bruscos, dejando en manos de los maquinistas esa responsabilidad. «Se aumentó la velocidad, pero no la señalización», resume. Respecto a la zona donde ocurrió el siniestro, aseguró que «era un punto en el que se podía dividir la atención». Por eso pidió que se colocaran unas señales laterales. Esto lo puso en conocimiento de su jefe «a petición de él». Los cartelones y la señal avanzada «no están pensadas para eso», pues no prescriben la frenada. «No hay ninguna señal que prescriba que hay que reducir esa velocidad en ese punto», constata José Ramón Iglesias. Al maquinista solo le queda el cuadro de velocidades máximas, pero sin una referencia que le especifique dónde empieza ese cambio de velocidad. Define su aviso como una advertencia, una recomendación. Su propio jefe les animó a presentar propuestas para mejorar el servicio. Lo hizo el 26 de diciembre del 2011, algo más de año y medio antes del descarrilamiento.

«Pasa el tiempo y todo sigue igual, no hay respuesta a ese problema. ¿Usted pregunta qué pasó con eso?», le pregunta el fiscal. Iglesias le dice que en un momento dado le contestan que la falta de señalización en la curva «estaba amparado normativamente». Aunque fuera así, «ese cambio en la señalización lateral se demandaba», dijo Iglesias, pues dejaba toda la maniobra en ese punto «en manos del factor humano».