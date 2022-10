El maquinista se emocionó en varias ocasiones durante su declaración PACO RODRÍGUEZ

Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia accidentado en Angrois el 24 de julio del 2013, afrontó su tercera declaración judicial con un ánimo más tranquilo que las dos comparecencias anteriores, realizadas en los días inmediatamente posteriores al descarrilamiento que provocó 80 muertos y 145 heridos, todavía por tanto bajo el impacto de la tragedia. Esta aparente tranquilidad tal vez tuvo que ver con que en esta declaración crucial en el juicio solo tuvo que responder a las preguntas de su abogado, Manuel Prieto, en una sala donde aún pesaban los incidentes ocurridos a la salida de la primera sesión de la vista, cuando el acusado Andrés Cortabitarte López, exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, fue agredido por un padre que perdió a su hija de 21 años en el accidente. Tras recibir unas palmadas de su abogado, comenzó a contestar sus preguntas, relativas a su historial profesional en Renfe. Pero la tranquilidad inicial fue muy fugaz. Empezó a emocionarse y a entrecortar su voz cuando su abogado le empezó a preguntar por el momento justo posterior al descarrilamiento, por su llamada a la central de Atocha y por las lesiones que le produjo el accidente. «Tranquilícese», le dijo la jueza, María Elena Fernández Currás. El maquinista comienza a llorar. Dice que fue «criminal» que le sacaran del hospital con tres costillas rotas, pero la jueza le reprocha que deja en mal lugar a los médicos que le atendieron, después de recordarle que el ministro del Interior (en aquel momento Jorge Fernández Díaz, del PP), que anunció su detención en una rueda de prensa el 28 de julio del 2013, «no detiene a nadie, en todo caso es el juez instructor». El abogado leyó el parte de lesiones que sufrió y aseguró que las heridas le impedían tumbarse y que estaba todo el tiempo sentado. Pasó toda la noche sentado en el calabozo en Santiago. Ese fue el contexto en el que se desarrolló su primera declaración. La segunda fue cuando se descubrió la existencia de la llamada del interventor, clave en el accidente.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La defensa de Garzón orientó la declaración hacia un diálogo con preguntas cerradas que en muchas ocasiones limitaba a un sí o un no las repuestas del conductor del Alvia, para evitar que el nerviosismo lo hiciera irse por las ramas. Así, el letrado Manuel Prieto trató de desmontar la acusación de que su conducción fue desatenta durante buena parte del recorrido entre Ourense y Santiago. El anterior fiscal del caso, Antonio Roma, incidía a menudo en sus interrogatorios en los supuestos fallos en la aplicación del pedal de hombre muerto, el mecanismo para detectar un posible desfallecimiento del maquinista y que por tanto se debe accionar periódicamente. Garzón explicó que el pedal se atascaba y no funcionaba correctamente. Sobre la señalización en la curva de Angrois, explicó que desde la señal avanzada «hasta la curva no había ninguna señal, nada de nada».

El ADIF presenta a unos días del juicio un montaje en vídeo para culpar al maquinista del Alvia pablo gonzález

Después se abordó el momento crucial de la llamada del interventor, que quería consultarle por el estacionamiento del tren en la estación de Pontedeume. «Es nuestra obligación atender estas llamadas y si no lo hacemos puede resultar en una sanción grave», dijo Garzón, que aseguró que no había recibido formación por parte de Renfe para atender esas llamadas de servicio que estarían obligados a atender. Si en sus dos primeras declaraciones aparecían las palabras «despiste» o «error», en la actual comparecencia todo se centró en la desubicación espacial que le produjo su conversación con el interventor. «Pensé que estaba en el túnel anterior [el de Marozos], perdí la conciencia situacional», y la señal de vía libre en verde contribuyó a que no se viera en la necesidad de frenar. «La señal en vía libre no me indicaba nada restrictivo», añadió, para después alegar que «en todo momento he respetado las señales», dijo poniendo como ejemplo el paso por la zona neutra, donde el tren deja por unos momentos de tener alimentación eléctrica.