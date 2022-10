Javier Suárez, abogado del Estado, defendió el vídeo como documento explicativo de los hitos y puntos de referencia en ese tramo de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense. «Todos esos hitos constan en las actuaciones», dijo

La estrategia del maquinista del Alvia ante el juicio de Angrois: «una víctima más» de la falta de seguridad Pablo González

Distintas partes mostraron su interés en desactivar la presencia de la Abogacía del Estado como parte acusadora. Manuel Prieto, abogado del maquinista, recordó que no existe denuncia por parte del ADIF en todo el procedimiento y que siempre estuvo personado como responsable civil. Mientras, el maquinista escuchaba sus argumentos con una mascarilla negra que no se quitó en ningún momento. «La Abogacía del Estado no puede intervenir en este proceso porque tiene un conflicto de intereses con Renfe», pues ambas empresas públicas tienen convenios de defensa con los servicios jurídicos del Estado. «No pueden defender al ADIF contra Renfe y contra un empleado de Renfe. La Abogacía del Estado no puede intervenir», dijo Prieto, en línea con los argumentos del abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo.