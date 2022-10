Caso Alvia: todo listo para un juicio sin precedentes pablo gonzález

En cuanto a qué esperan las víctimas en el juicio, señalan que se «vea que hay más responsabilidad por parte del ADIF que por parte del maquinista. Creo que para la sociedad sería muy importante que saliera condenado el ADIF porque al final los políticos no tienen la responsabilidad penal, pero ellos presionan, pero los técnicos de lo que se tienen que dar cuenta es de que si no se cumple la normativa y no está todo bien, no deben de firmar. Y la única manera, desgraciadamente, de que no vuelva a pasar es que salga condenado el ADIF y así el próximo se lo pensará. La Justicia tiene que hacer esa labor por la seguridad de todos».