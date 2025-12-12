Cinco encapuchados asaltan a punta de pistola a un matrimonio de octogenarios y a otras cinco personas en un piso de Carballo y los atan con bridas
CARBALLO / LA VOZ
CARBALLO MUNICIPIO
La alerta se activó a las nueve y media de la mañana de este viernes en un quinto piso de la Vázquez de Parga. Los delincuentes se llevaron gran cantidad de efectivo y joyas de la vivienda12 dic 2025 . Actualizado a las 16:13 h.
Cinco hombres, todos ellos encapuchados, atracaron a punta de pistola a un matrimonio de octogenarios y a otras cinco personas en un piso de Carballo. La alerta se activó en torno a las nueve y media de