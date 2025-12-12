Cinco encapuchados asaltan a punta de pistola a un matrimonio de octogenarios y a otras cinco personas en un piso de Carballo y los atan con bridas

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO MUNICIPIO

Tres vehículos patrulla custodian el edificio en el que se produjo el asalto.
Tres vehículos patrulla custodian el edificio en el que se produjo el asalto. ANA GARCÍA

La alerta se activó a las nueve y media de la mañana de este viernes en un quinto piso de la Vázquez de Parga. Los delincuentes se llevaron gran cantidad de efectivo y joyas de la vivienda

12 dic 2025 . Actualizado a las 16:13 h.

Cinco hombres, todos ellos encapuchados, atracaron a punta de pistola a un matrimonio de octogenarios y a otras cinco personas en un piso de Carballo. La alerta se activó en torno a las nueve y media de

