Besteiro admite ahora que supo del caso Tomé en octubre dentro del partido, en el que ha dimitido su secretaria de Igualdade, Silvia Fraga

José Ramón Gómez Besteiro da explicaciones sobre el caso Tomé en la sede del PSdeG en Santiago de Compostela Xoán A. Soler

Casi tres días después de que saltase el caso de las denuncias por presunto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha comparecido públicamente para dar explicaciones del caso. El líder del PSdeG se ha reafirmado en que nunca tuvo constancia oficial de las denuncias en el canal del partido, que protege el anonimato de las víctimas, pero ha admitido que supo del caso en octubre a través de una tercera persona y que cuando tuvo conocimiento la animó a denunciar. También ha aclarado que habló con Tomé Roca, que negó los hechos. Esto matiza la versión que el secretario xeral de los socialistas gallegos ofreció el pasado lunes a la cadena Cuatro, que hizo público el caso en el programa Código 10, cuando negó cualquier saber de este asunto.

«Cuando no había denuncia, hace unas semanas, en octubre, una persona nos pidió ser escuchada. Yo mismo quise atenderla personalmente. No hablaba en su nombre, sino que relataba presuntas conductas machistas que afectaban a una tercera persona», ha relatado esta tarde José Ramón Gómez Besteiro. Dicho esto, el secretario xeral ha insistido en que su respuesta fue «atender a la persona y escucharla» y «que animase a la víctima a denunciar».

Una vez conocidos estos hechos, según ha aclarado, se dirigió al «presunto acosador para pedirle explicaciones» y este «negó los hechos». Además, tras ello, esta «tercera persona» se reunió en una ocasión con la responsable de Organización, Lara Méndez, y en otros dos momentos con la secretaria de Organización del PSOE en la provincia, Pilar García Porto.

«Atendimos a esa persona cuatro veces en las últimas semanas», ha insistido para señalar que, cuando esta semana hubo constancia de la denuncia en el canal del partido, la dirección gallega «actuó inmediatamente y con absoluta contundencia», dijo el líder socialista.

Besteiro ha comparecido esta tarde tras la reunión de la ejecutiva del partido en una jornada en la que también ha dimitido la secretaria xeral de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, un movimiento que revela las tensiones internas que ha desencadenado el caso. Fraga ha comunicado su decisión esta tarde a la dirección del partido.

En su comparecencia ante los medios, Besteiro ha pedido disculpas, pero ha aclarado que el partido siempre ha actuado con prontitud una vez conocidas las denuncias, en coordinación con Ferraz. «Nuestro primer mensaje es para cualquier víctima de violencia machista; vamos a llegar hasta el final», ha dicho el secretario xeral de los socialistas gallegos. «No solo condenamos con rotundidad estas conductas, sino que pedimos perdón».

La primera comparecencia pública del secretario xeral supone una modificación del relato por parte de la dirección sobre el caso en el que seis mujeres, vinculadas al partido, denunciaron presuntas prácticas de acoso sexual por parte de Tomé Roca, unos hechos que al parecer se conocían en la cúpula de la organización, según las víctimas, concretamente por parte de su secretario xeral, Gómez Besteiro, y su secretaria de Organización, Lara Méndez.