-Es uno más, ¿pero es necesario para abrirla?, se cuestiona el fiscal.

-Todos lo son.

-El suyo también.

Cortabitarte explica pausadamente, aunque ahora algo más nervioso, los distintos subsistemas que conviven en una línea de alta velocidad y que cada uno necesita su propio certificado, incluido su ámbito de decisión, el subsistema de control, mando y señalización. En ese discurso introduce que la curva de Angrois se diseñó con un margen de seguridad de 80 a 160 kilómetros por hora, de forma que con esa horquilla se absorben los posibles errores humanos. «Por encima de esos 160 ya es otro riesgo», explica, dando a entender que el maquinista tenía un amplio margen para que su frenada pudiera haber evitado el accidente. Pero entró a 179 por hora en la curva. Solo pudo reducir la velocidad del Alvia en 20 km/h.

El fiscal incidió en esa aparente falta de competencia sobre la seguridad de un departamento que se llama Dirección de Seguridad en la Circulación. Cualquier riesgo que no sea tolerable, le respondió Cortabitarte, debe volver a la unión temporal de empresas que elabora el dosier del subsistema de mando, control y señalización. Los que son tolerables se exportan, como ocurrió con los riesgos de la curva, que se exportaron en exclusiva al maquinista, que se responsabilizaría de controlar la velocidad en la curva. Ahí entraría el Reglamento General de Circulación. «Entonces, cuando les llegan los riesgos a ustedes ya son tolerables. No habría posibilidad de un riesgo no tolerable, no habría nada que evaluar», reflexiona el fiscal. Todo maquinista debe respetar la señalización lateral y el cuadro de velocidades máximas, le resume el técnico.