Tráfico lleva los controles de alcohol a las salidas de las comidas y cenas de Navidad

Imagen de un control de alcohol y drogas de la Guardia Civil en una carretera de Santiago. XOAN A. SOLER

La Dirección General de Tráfico ha programado la realización de 35.000 pruebas diarias de alcohol y de drogas durante los próximos días dentro de la campaña especial de vigilancia de Navidad. El objetivo es evitar la ingesta de alcohol si se va a conducir, por lo que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico trasladarán los controles al entorno de los restaurantes y lugares de ocio en los que estos días se celebran comidas y cenas navideñas entre amigos y compañeros de trabajo. La vigilancia se extenderá a los cascos urbanos en donde los controles los llevarán a cabo las policías locales.

La conducción bajo la influencia del alcohol se mantiene como la segunda causa de más frecuente de accidentes mortales en las carreteras. Durante la presentación de la campaña, el jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, recordó que el alcohol se mantiene como la segunda causa más frecuente en los siniestros mortales. Así lo indican los datos de la última memoria del Instituto Nacional de Toxicología procedentes de las autopsias a conductores muertos en accidentes de tráfico y en las que se reveló que el casi la mitad de los fallecidos superaron las tasas de alcohol permitidas.

Para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, la Guardia Civil de Tráfico y las policías municipales harán controles en todo tipo de carreteras y cascos urbanos y a cualquier hora del día.

Tráfico recuerda que el Congreso de los Diputados está tramitando la proposición de ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 miligramos por litro de aire espirado (ahora es 0,25), alineándose así con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte. Esta tasa ya está implementada desde hace años en países como Suecia y Noruega, dos de los países europeos que tienen los mejores datos del mundo en seguridad vial y siniestralidad, tal y como lo demuestran las cifras, según informó la DGT.

La bajada de la tasa de alcohol realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12 % de los siniestros con víctimas, una disminución de un 8 % de los siniestros mortales y una rebaja de un 16 % de los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol.