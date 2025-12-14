Seis alcaldesas y 60 mujeres del PSdeG piden más contundencia al equipo de Besteiro ante las denuncias por acoso sexual

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tras comparecer el viernes por el caso Tomé XOAN A. SOLER

Seis alcaldesas del PSdeG —con la de A Coruña, Inés Rey, a la cabeza— y más de 60 mujeres vinculadas al partido aparecen como firmantes de un manifiesto que respalda la dimisión de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad del partido en Galicia, a raíz de la gestión de la actual dirección frente a las acusaciones por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.

En el documento, titulado Manifesto aberto polo feminismo no PSdeG-PSOE y que se pretende abrir telemáticamente a la firma de la militancia socialista, se señala que causa «estupor, vergoña e unha inevitable desafección co partido» las denuncias de acoso sexual presentadas en el canal interno del PSOE «contra cargos institucionais e orgánicos socialistas», aunque no se refiere en particular a ninguno de los varios casos que se han ido conociendo últimamente.

El PSdeG tiembla por el caso Tomé y reaviva las divisiones internas del partido SUSO VARELA

Las firmantes avalan que no pueden quedarse «impasibles» ante la dimisión de Silvia Fraga tras un trabajo que ven «exemplar» y defienden su trayectoria frente a «informacións ou interpretacións que se pretenden deslizar e que non se corresponden coa verdade». Las denunciantes sostienen que solo una una actuación firme y coherente permitirá mantener la confianza de la ciudadanía y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres. En este sentido, aseguran que en el PSdeG no tiene tiene cabida «ningunha actuación que ampare ou relativice o acoso sexual e o machismo».

Entre las firmantes figuran las exsubdelegadas del Gobierno en A Coruña María Rivas López y Pilar López Riobóo; la exsecretaria de Estado de Igualdad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura Seara; Y exdiputadas como Carmen Cajide Hervés; Carmen Marón Beltrán; Margarita Pérez Herraiz; Marisol Soneira Tajes, Patricia Vilán Lorenzo; o Rosa Gómez Limia; además de exalcaldesas como Elvira Lama Fernández (Xinzo de Limia), y la exsecretaria xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia, María Torres Pose, quientambién suscribe el manifiesto.