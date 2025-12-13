El PSdeG tiembla por el caso Tomé y reaviva las divisiones internas del partido

Suso Varela Pérez
SUSO VARELA LUGO / LA VOZ

Tomé, el 10 de diciembre, tras su reunión con los compañeros del grupo municìpal
El ahora presidente de la Diputación en funciones tiene la llave de su relevo en medio de las acusaciones por acoso sexual y con Besteiro ante una difícil salida

14 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El PSdeG está viviendo días de implosión por el caso del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado el martes de acoso sexual a varias mujeres que denunciaron los hechos en el canal

