El jefe de redes de Vox presenta su dimisión tras ser denunciado por acoso sexual a un militante cuando era menor

El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto electoral este martes en Mérida Jero Morales | EFE

El responsable de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha comunicado su renuncia al cargo y baja del partido tras conocerse una denuncia por acoso sexual a un militante cuando este tenía 16 años, a la vez que ha defendido que demostrará su inocencia y ha acusado a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.

En un mensaje publicado en la red social X, que ha recogido Europa Press, Esteban ha relatado que el pasado 30 de noviembre denunció que Jaime Hernández y Pablo González Gasca, dirigentes de la organización juvenil, «se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan en Revuelta».

«Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia», ha señalado Esteban.

El diario ABC y El Mundo se han hecho eco de la denuncia que presentó un militante de Vox y de Revuelta por presunto acoso sexual contra el responsable de redes sociales del partido. Estos hechos habrían ocurrido en el año 2023, cuando el denunciante tenía 16 años y era menor de edad.

La información recoge mensajes insistentes de Esteban con la presunta víctima para quedar, a lo que el joven accedió. En una de estas citas, el jefe de redes sociales de Vox presuntamente realizó tocamientos «con ánimo sexual y libidinoso». El denunciante, que tiene ahora 18 años, también habría dicho a la Policía que hay al menos dos casos más con menores.

Según el escrito de la denuncia, el joven -que ahora tiene 18 años- manifiesta que Esteban le contacta por WhatsApp interesándose por su vida. En ese momento, dicho responsable político tenía 25 años y era novio de un asesor del grupo parlamentario de la misma formación. Tras dicha conversación, de la que se aportan varios pantallazos, le propuso quedar y verse en persona.

Tanto en ese primer cruce de mensajes como en otros posteriores, siempre por la misma vía de comunicación, el denunciado le pregunta por sus gustos sexuales: «¿chicos o chicas?». Algo en lo que vuelve a insistir varias veces. Más tarde, le cuestiona directamente si le gusta «carne o pescado» e insiste en tener una cita. El denunciante le responde que su interés es «participar en las actividades de Revuelta, asociación de la que él era responsable, y él utiliza eso de enganche, pero siempre volvía a proponerme quedar». Finalmente, a instancias del community manager de Vox, se ven en la sede del partido en la calle Bambú de Madrid el 19 de diciembre de ese mismo año. Entonces volvió a insistirle con el mismo tema de sus gustos sexuales y el joven le respondió que «las chicas de mi edad, destacando lo de mi edad». Entonces, siempre según lo relatado por el chico ante la Policía, el denunciado se habría puesto «muy pesado» para acompañarle al metro. Este dijo que «no hacía falta», pero fue. Al despedirse, «se puso muy pesado y me acompañó acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento». El denunciante añade que le hizo sentir entonces «muy incómodo». También le pidió darle «un beso en la boca», a lo que el menor de edad se negó. Después de despedirse comenzó a enviarle también por WhatsApp «foto bombas», «imágenes que se borran tras una única visualización», y le proponía «probar cosas nuevas, animándome a tener relaciones homosexuales». También usó la cuenta oficial de Vox, «que él manejaba», para contestarle a stories con «corazones y caras con corazones».

En junio pasado, casi dos años después y cuando el joven aún tenía 17 años, según la denuncia recogida por ABC, el dirigente de Vox lo citó en la sede del partido para grabar unos vídeos y, al acabar, «me propuso, de nuevo, ir a su casa, con clara intención sexual, a lo que me negué». El relato del denunciante concluye afirmando que existen otros casos similares con el mismo presunto autor: «Me consta que hay otros chicos menores de edad, en el momento de los primeros contactos, que han sufrido esas mismas prácticas» e identifica a dos de ellos, un militante del partido de una localidad madrileña y un becario. Sostiene, además, que el responsable de redes del partido «se refiere a sus víctimas como sus niños».

El joven denunciante habría decidido denunciar ahora los hechos porque hace pocas fechas habría vuelto a ser contactado por Esteban. En esa conversación, ocurrida cuando ya había saltado la polémica entre dirigente de Vox y de la organización juvenil Revuelta -de cuya junta directiva también fue miembro el denunciado-, le habría presionado para que callase y no hablase de nada de lo ocurrido tiempo atrás entre ellos. Según ha declarado el propio Javier Esteban a ABC, «desconoce los hechos» presuntamente delictivos de índole sexual que le atribuyen.

Acusaciones a Revuelta

En su publicación en redes, Esteban ha abundado en que la denuncia se pone contra él «dos años después de los supuestos hechos», pero «solo unos días después» de que exigiera «conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta». «Cualquiera puede ver la relación», ha apuntado.

Dicho esto, ha anunciado su baja inmediata como militante «para no dañar a Vox» y ha dejado sus responsabilidades laborales en la formación política, a la que se unió en 2014. «Nada de esto tiene que ver con el partido. Es solo el empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno», ha reiterado.

Por último, el hasta ahora responsable de redes sociales en Vox ha reafirmado que demostrará su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual. «Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo», ha zanjado.

Lío con Revuelta

Desde Vox, fuentes de la formación señalaron este miércoles por la noche que solo habían tenido conocimiento de la denuncia a través de la prensa y que no disponían por ahora de más datos al respecto. Precisamente Javier Esteban es uno de los protagonistas de la polémica que ha azotado a Vox en los últimos días. El pasado 30 de noviembre, Esteban, miembro de la Junta Directiva de Revuelta, junto a Arturo Villarroya, presidente de esta organización juvenil afín a Vox y asesor del partido en el Parlamento Europeo, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga; el secretario, Pablo González Gasca; y el vocal Santiago Aneiros por presuntas irregularidades graves y posible estafa en el destino de fondos destinados a la dana y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.

Vox había expedientado este mismo miércoles a González Gasca, que también trabaja en el partido de Santiago Abascal en labores de márketing digital, por supuestamente haber filtrado a varios medios audios de sus conversaciones con la cúpula de la formación.