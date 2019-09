El PPdeG recupera la hegemonía en Galicia y el BNG volvería al Congreso

0

De la gran ola sanchista a la que el pasado 28 de abril el PSdeG logró subirse con éxito, solo queda la espuma, y los socialistas dejarían de ser la fuerza más votada. Según la encuesta de Sondaxe para La Voz, el PPdeG recupera el cetro en la comunidad gallega, pasando de los nueve escaños de hace cinco meses a los diez que les concede este trabajo demoscópico para el 10N.

El PP crece de forma generalizada en toda España de la mano de la versión más moderada de Casado, aunque la cuota de responsabilidad de Feijoo es incuestionable: Galicia es la única comunidad en la que los conservadores tienen más diputados que los socialistas. El PP gallego no solo mantiene su muralla infranqueable frente a Vox ­-que no cuenta con un solo concejal y seguiría sin obtener diputados por las cuatro provincias- sino que lograría expulsar a Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera se quedaría sin ninguno de los dos escaños de los que disfrutó en la pasada y fallida legislatura. La formación naranja paga el error estratégico de Rivera de no aceptar siquiera reunirse con Sánchez para explorar una coalición. El electorado gallego tampoco olvida la estampida de Marta Rivera de la Cruz, la cabeza de lista por A Coruña en las últimas generales, que abandonó su acta a las pocas semanas de acatarla para dedicarse a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.

El PSdeG perdería un escaño, pasando de 10 a 9. Se intuye un castigo por la incapacidad de Sánchez de conformar Gobierno, pero puede que este pequeño bajón también esté motivado por la irrupción de Más País, la plataforma electoral liderada por Íñigo Errejón, que a pesar de que todavía estudia la fórmula bajo la que ofrecerá su papeleta en Galicia, Sondaxe le concede un escaño que en principio no perjudicaría a Galicia en Común, que sería capaz de mantener sus dos diputados en el Congreso.

Otra de las grandes novedades del trabajo de Sondaxe está en que el BNG volvería a la capital española. El 28A se quedó a un puñado de votos; ahora, por fin, lograría superar el meigallo que lo mantiene alejado de la Carrera de San Jerónimo desde el 2011.

El PP vuelve al País Vasco

Al otro lado de Pedrafita, son varios los aspectos que llaman la atención. La subida generalizada del PP también afectaría a dos de las comunidades más complicadas para la fuerza conservadora. En el País Vasco obtendrían dos diputados, sobreponiéndose al varapalo de hace cinco meses, cuando se quedaron sin representación. En Cataluña, Cayetana Álvarez de Toledo lograría un nuevo compañero. En la misma comunidad, Cs cedería tres de sus cinco representantes. Esquerra perdería un diputado (de 15 a 14). La otra fuerza secesionista con representación en el Congreso, JxCat, defendería sus siete diputados.

Murcia fue noticia este viernes a raíz de la fuga del secretario general de Podemos en la Región hacia Más País. Según la encuesta de Sondaxe, en la que no se recoge este movimiento, la plataforma liderada por Errejón lograría sacar un escaño, en donde Podemos se quedaría sin ningún representante.

Los mayores de 65 años son los que menos valoran la oferta de Vox

¿Cómo de simpático les cae Vox a los españoles? Pues bastante poco. Sondaxe pidió a los encuestados que puntuasen de 0 a 10 la siguiente afirmación: «VOX es una fuerza política que tiene mi simpatía», significando el cero totalmente en desacuerdo y el diez totalmente de acuerdo. La nota media obtenida en este examen por los de Abascal es un pobre 2,37. Bajan el global las mujeres, que le dan solo un 2, frente al 2,75 que le concedieron los varones.

Teniendo en cuenta los rangos de edad, la franja en la que mejor encaje tiene Vox es la comprendida entre los 30 y los 44 años, en donde califican a los conservadores con un 2,83. Los que menos comulgan con Abascal y compañía son los mayores de 65 años. Según votantes de otros partidos, suspende en todos. Para los del PP se queda a las puertas del aprobado: 4,81.

Al 11% de los españoles no les interesa «nada» lo que sucede en la política

Los españoles están preocupados por la política, tal y como se refleja en el último barómetro del CIS, pero eso no quita que la cosa pública siga captando su interés. El 61,7% de los cuestionados por Sondaxe declara que es mucho o bastante. Tan solo un 11% de los encuestados admite que lo que sucede en el panorama político español no les interesa ni lo más mínimo. El 26,3% dice que su interés es poco. El 0,9 % no sabe o no quiso contestar.