Una alternativa a Feijoo pivotaría sobre hasta seis formaciones de izquierdas

26/09/2019

Alberto Núñez Feijoo va poco a poco dando pistas sobre su más que probable repetición como candidato a la Xunta para las autonómicas del 2020. Y enfrente la alternativa por la izquierda sería una entente de entre cinco y seis partidos que tendrían que ponerse de acuerdo para desbancar al actual líder del PPdeG.

Se da por seguro que el PSdeG contará con Gonzalo Caballero, mientras en las filas nacionalistas nadie duda de la predisposición de Ana Pontón a presentarse por el BNG. A partir de ahí se abren los interrogantes por la izquierda, y es relevante porque entre todas tienen que articular esa alternativa. Si finalmente la marca En Marea concurre a los comicios, su candidato sería Luís Villares; eso si es capaz de sortear la contestación interna que se amaga en el partido por las negociaciones con Íñigo Errejón.

Más incógnitas en el resto de las fuerzas del llamado espacio rupturista: tanto Esquerda Unida como Anova y Podemos pelearán por colocar a los suyos como cabeza de cartel. Un panorama complejo y digno de Juego de tronos que podría complicarse más todavía si el partido de Errejón, Más País, desembarca en la política gallega.

Oficialmente, en ese espacio de la izquierda alternativa hay una candidata: Eva Solla, proclamada como tal por Esquerda Unida. Pero lo más probable es que su partido mantenga las alianzas con Podemos, y ahí surgirían dos nuevos nombres; el de Antón Gómez-Reino, secretario xeral de Podemos Galicia, y el de Yolanda Díaz, que no descarta el regreso al ruedo autonómico si en el 10N no logra acta en Madrid. Lo curioso es que Díaz no es militante de Podemos, sino de EU, por lo que su proclamación como candidata se haría burlando las normas internas del partido que ella lideró en su día.

Pero entre los socios de Podemos está también Anova, que tiene a Martiño Noriega disponible tras perder la alcaldía de Santiago desde las filas de Compostela Aberta. Lo mismo que pasa con Xulio Ferreiro en la Marea Atlántica. Los dos exregidores reaparecieron esta semana en el debate del estado de la autonomía y su presencia no fue casual, y no pasó desapercibida. El panorama se complicaría más si Errejón se consolida se presenta a las autonómicas: Carolina Bescansa podría ser su candidata en Galicia.

Las dudas por la derecha: Ciudadanos y Vox, sin una cara visible

Galicia sigue siendo un territorio ingnoto para Vox y está por ver que Ciudadanos consiga crecer y consolidar la presencia lograda en las generales pasadas con sus dos escaños. De entrada, ninguna de las dos fuerzas cuentan aún con candidato a la presidencia de la Xunta, ni con un líder elegido o con políticos reconocibles por la mayoría de la sociedad gallega.

Las dos formaciones esperarán a que pasen los comicios a las Cortes de noviembre para poner en marcha sus maquinarias electorales en Galicia, aunque desde el interior de las dos formaciones políticas se asegura que no partirán de cero.

Ciudadanos tiene en mente tres posibles candidatos a convertirse en cabeza de cartel para las autonómicas, «interesantes y nuevos», aseguran fuentes de la formación, que aseguran que el partido tratará de evitar los nombres que ya se han sometido a procesos electorales anteriores para no dar la sensación de que Cs no tiene cantera. La elección final la someterán a primarias internas. La dirección estatal del partido avanza que tiene previsto volcarse en la campaña gallega con el objetivo de hacer que el PP pierda la mayoría absoluta.

Mientras Cs asegura tener en Galicia 6.000 inscritos, Vox contabiliza 1.375 y afirma tener también un nombre bastante encaminado para ser candidato a la presidencia de la Xunta. «Sera un perfil reconocible en Galicia», señalan fuentes internas, que admiten que el elegido puede participar ser candidato ya en las generales para darse a conocer, pues en Vox se reconoce que Galicia les está costando implantarse más incluso que Cataluña y el País Vasco.