En Marea decide centrarse en Galicia y rechaza un pacto con Errejón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 29/09/2019 15:19 h

Galicia primero. Así podría resumirse el acuerdo tomado hoy por el Consello das Mareas de rechazar una coalición electoral con Más País, la plataforma impulsada por Íñigo Errejón. Dicen desde la formación que lidera Luís Villares que van a promover «unha candidatura galega única e ampla, e que represente os intereses de Galicia en clave progresista». De unirse a Errejón podrían obtener más visibilidad pero se alejarían de su objetivo, que es «conseguir unha axenda política propia no Congreso». Como se recordará, en numerosas ocasiones se criticó a los diputados de las confluencias gallegas en el Congreso por votar según lo establecido desde Unidas Podemos y sin alzar la voz de Galicia en Madrid.

La segunda dificultad que ve el Consello das Mareas en una eventual unión con Errejón va en el mismo camino: cree que hay problemas para que Más País asuma «un marco verdadeiramente confederal no funcionamento da alianza».

Frente a esto, En Marea «decidiu priorizar esta candidatura diante da incompatibilidade que as formacións que poderían conformar esta candidatura única teñen para formar alianzas máis alá do espazo galego» y emplaza «ás demais forzas progresistas galegas a sumarse a esta candidatura única co obxectivo de conseguir unha axenda política propia no Congreso e, ao tempo, desenvolver unha axenda social e democrática que atenda as emerxencias que vive o noso país, climática, feminista e social».