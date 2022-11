El día a día de Sito Miñanco en prisión Javier romero

El trabajo de la magistrada y la Fiscalía Antidroga perfila al capo arousano no como un simple importador de cocaína en grandes cantidades, sino como un verdadero mayorista para los clanes colombianos en Europa. El cabecilla de una franquicia que la policía no dudó en situar, en el momento de su caída, como la principal organización dedicada al narcotráfico en el Viejo Continente. Según la investigación, sus tentáculos se extendían a las mafias búlgaras y mexicanas, más allá de la conexión colombiana que le proporcionaba su principal alimento. Todo se sustentaba sobre una heterogénea plantilla de personal integrada por gallegos, españoles, ciudadanos sudamericanos, holandeses y de los países del Este, en su enraizamiento en la ría de Arousa, Algeciras, Marbella y Madrid, y en su capacidad logística. La inversión en tecnología tampoco era una minucia. Aunque no sirvió para eludir a la policía, la red poseía un sistema de comunicaciones de última generación valorado en setecientos mil euros.

Esta inquietud por las innovaciones viene de lejos. Entre otras muchas cosas, Miñanco fue un pionero de la construcción naval aplicada al narcotráfico, que con el paso del tiempo se ha convertido en un próspero negocio ilegal, capaz de alimentar las flotas de los clanes del Mediterráneo desde las Rías Baixas. A él se le atribuye la botadura de la primera planeadora de factura propia dotada de cabina. Corría el año 1989. La operación Mito permitió descubrir cuatro embarcaciones de grandes dimensiones y poderosa potencia en el interior de su empresa fetiche, el astillero O Facho. Una de ellas, la Gran Dama I, con doce metros de eslora y cuatro motores capaces de desarrollar 1.400 caballos, peina ahora las costas mediterráneas bajo la titularidad del Ejército. La vida en el filo tiene estas cosas.