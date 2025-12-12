José Tomé seguirá como presidente en funciones de la Diputación de Lugo hasta el día 30 de diciembre

José Tomé, en una foto de archivo en las escaleras de la Diputación de Lugo LAURA LEIRAS

José Tomé seguirá como presidente en funciones de la Diputación de Lugo hasta el 30 de diciembre, cuando se celebre el pleno ordinario, y además confirma que seguirá como diputado no adscrito y como alcalde de Monforte de Lemos, a pesar de que tanto el PSOE como el PSdeG le pidieron que entregase sus actas. El ex dirigente del PSOE formalizó en la mañana de este viernes, 12 de diciembre, su renuncia al cargo de la Presidencia de la Diputación de Lugo después de las acusaciones de presunto acoso sexual que denunciaron varias militantes del PSOE. Tomé presentó este mediodía el correspondiente escrito de renuncia en el registro de la institución provincial, pero oficialmente no deja el cargo hasta que la corporación lo vote en el pleno. De momento, esta mañana, Tomé presidió la comisión de gobierno, de la que se ausentaron sus socios del BNG y el diputado socialista José María Arias.

Según explican fuentes del gobierno provincial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Lugo, la renuncia a la Presidencia deberá ser aceptada por el Pleno de la Corporación, que se celebrará el martes 30 de diciembre, momento a partir del cual la Presidencia quedará formalmente vacante. Mientras tanto, Tomé Roca ejercerá como presidente en funciones, tal y como está legalmente establecido.

Indican que a partir del 30 de diciembre, será el vicepresidente provincial, el nacionalista Efrén Castro, quien asuma la totalidad de las funciones hasta el día en que la Corporación elija un nuevo presidente o presidenta. Aun así, esta mañana Castro y los otros dos diputados del BNG pidieron al PSOE que agilizase los plazos y presentase un pleno extraordinario, para evitar llegar hasta el día 30. Está por ver qué medida adoptarán los nacionalistas ante el anuncio de que el pleno será a final de mes.

De momento, el grupo provincial del BNG confirmó que no participará en órganos de gobierno «ata que non se concrete a demisión» y exigió al Partido Socialista la convocatoria de un pleno extraordinario para hacerla efectiva. Los nacionalistas pueden pedir un pleno extraordinario para forzar la marcha de Tomé, pero la potestad para convocar ese pleno es del presidente provincial y tiene 15 días para hacerlo. Por ello, está por ver si los nacionalistas dan el paso de irse antes del día 30 y esperar acontecimientos para cuando se convoque un pleno de investidura.

El vicepresidente Efrén Castro demandó a los socialistas dar «pasos politicamente para non alongar un sinsentido que prexudica a todas e todos e especialmente a esta situación» y reiteró en su declaraciones «o apoio ás vítimas que denunciaron nas canles internas do PSOE situacións de acoso sexual».

Según establece literalmente el artículo 53 del citado Reglamento, vacante la Presidencia, se procederá a la convocatoria de la sesión extraordinaria para proceder a la elección de presidente o presidenta, que habrá de celebrarse el décimo día hábil a las doce horas». En aplicación de esta previsión normativa, el pleno extraordinario para la elección del nuevo presidente o presidenta se celebrará el miércoles 14 de enero, a las 12.00 horas.

A partir de ese momento, José Tomé Roca continuará ejerciendo sus funciones como diputado provincial, de acuerdo con lo previsto en el propio artículo 52 del Reglamento Orgánico, que permite la renuncia al cargo de presidente sin pérdida de la condición de miembro de la Corporación.

«A Diputación de Lugo informará puntualmente dos seguintes pasos institucionais que se produzan ao abeiro deste procedemento, conforme ao marco normativo vixente», termina el comunicado del gobierno provincial.

Los tres diputados del BNG esta mañana delante de San Marcos. Daniel García, Efrén Castro (vicepresidente provincial) e Iria Castro no participaron en la comisión de gobierno de la Diputación al estar Tomé presidiéndola Laura Leiras

Tomé defiende su inocencia y confirma que seguirá como diputado y como alcalde de Monforte

En un largo escrito de renuncia, José Tomé señala que para «salvagardar o correcto funcionamento da Institución, que se viu alterado, nos últimos días pola difusión pública de acusacións cara a miña persoa, carentes do máis mínimo sustento fáctico, xurídico e probatorio, e que foron formuladas a marxe de calquera procedemento con garantías (...) esixe que, pola miña parte, se adopten decisións persoalmente moi difíciles, que garantan que o funcionamento da Deputación Provincial de Lugo, non se vexa alterado por cuestións alleas ao estrito cumprimento das súas propias competencias».

Tomé explica que no existe procedimiento penal, administrativo o de cualquier otro tipo en trámite contra su persona, ni diligencia judicial, disciplinaria o fiscalizadora que, conforme a la legalidad vigente, «permita derivar indicio algún de irregularidade ou de conduta inapropiada, o que fai que me atope nunha situación de absoluta indefensión, xa que descoñezo cales son os feitos dos que se me acusa e as pruebas en que esos presuntos feitos se basarían».

El mandatario provincial en funciones señala que se están vulnerando sus derechos constitucionales «así como o meu dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe». Por todo lo expuesto, señala, que adopta «voluntariamente la dolorosa decisión de renunciar ao meu cargo de presidente», y explica que la renuncia «non implica, en absoluto, recoñecemento de responsabilidade administrativa, ética ou penal».

Y termina su texto de renuncia manifestando que «foi un grandísimo honor dedicar estes anos da miña vida a servir aos intereses da provincia de Lugo» y defiende que su trabajo como presidente se ha hecho «con total transparencia e respeto absoluto aos principios éticos e dereitos constitucionais de cantas persoas compartiron comigo estes anos».