El caso Tomé, un episodio que reabre las heridas internas dentro del PSdeG

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI SANTIAGO / LA VOZ

Carmela Silva, Lara Méndez, Pedro Sánchez, José Ramón Gómez Besteiro, Inés Rey y Abel Caballero, en un mitin durante la campaña de las últimas elecciones generales.
Carmela Silva, Lara Méndez, Pedro Sánchez, José Ramón Gómez Besteiro, Inés Rey y Abel Caballero, en un mitin durante la campaña de las últimas elecciones generales. ALBERTO LÓPEZ

En el entorno de Tomé hablan de una estrategia de sus detractores en el partido y Besteiro comparecerá este viernes, 48 horas después de saltar el caso

11 dic 2025 . Actualizado a las 20:49 h.

Obligado a dimitir por la dirección federal y gallega, José Tomé Roca sigue aferrado desde la noche del martes a la misma idea, que traslada insistentemente a su círculo más próximo: no solo proclama su

