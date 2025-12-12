José Tomé preside la junta de gobierno de la Diputación de Lugo y el BNG no participa

Los tres diputados del BNG esta mañana delante de San Marcos. Daniel García, Efrén Castro (vicepresidente provincial) e Iria Castro no participaron en la comisión de gobierno de la Diputación al estar Tomé presidiéndola Laura Leiras

El aún presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, presidió esta mañana la comisión de gobierno del organismo provincial, una reunión a la que los diputados del BNG no acudieron al enterarse de que Tomé la iba a presidir y de que aún no había oficializado su renuncia al cargo. En la reunión sí estuvieron los socialistas, salvo el alcalde de Castroverde, José María Arias, que al ver que estaba Tomé, se levantó de la mesa y se marchó.

Los tres diputados del BNG, con el vicepresidente provincial a la cabeza, Efrén Castro, comparecieron ante los medios delante del palacio de San Marcos y explicaron la situación, que calificaron de anómala. Castro dijo que ellos no iban a participar en una reunión en la que estuviese Tomé y exigen al PSdeG que tome medidas para resolver el problema «e que a normalidade regrese á institución».

Los diputados del BNG se enteraron de que Tomé iba a participar en la reunión cuando preguntaron si estaba delegada la competencia de la cita, ya que sería el nacionalista Efrén Castro quien participaría ya como máximo responsable. Al conocer que no, decidieron no entrar en la sala de reuniones.

Piden pleno extraordinario

Castro instó al PSOE a resolver esta situación y recordó que el reglamento permite convocar un pleno extraordinario este mismo lunes, para, de esta forma, oficializar la renuncia de Tomé como presidente provincial. El ex socialista, que anunció que este viernes presentará su renuncia al cargo de presidente, seguirá en funciones hasta que el pleno provincial apruebe esa marcha. Solo en ese momento, Tomé dejará de ser presidente de la Diputación de Lugo de manera oficial.

El vicepresidente del BNG, Efrén Castro, dijo que si en las próximas horas Tomé no presenta su renuncia al cargo y ve que el PSOE no actúa con rapidez, «seremos nós os que tomaremos as medidas», en referencia a que no descartarían abandonar el gobierno provincial. Los nacionalistas aprovecharon la ocasión para recordar que es necesario apoyar a las víctimas que denunciaron acoso sexual por parte del monfortino José Tomé.

A la espera de los acontecimientos de esta mañana

En el ente provincial lucense se sigue manteniendo a la espera de conocer en qué términos Tomé hará efectiva la renuncia a su cargo de presidente (el acta, ya ha dicho que no la abandona, a pesar de las presiones de Ferraz y del PSdeG). Como aún presidente tiene la potestad para revocar las delegaciones de competencias actuales antes de abandonar su puesto. También el contenido de la renuncia influye en su socio de gobierno del BNG.

De esta forma, hay varios escenarios abiertos hasta que se oficialice un relevo en la Diputación. En el año 2020 la Diputación de Lugo aprobó una modificación del Regulamento Orgánico de la institución. El documento que rige, entre otras muchas cuestiones, cómo ha de procederse en caso de renuncia presidencial. El artículo 52 del texto establece que el presidente podrá renunciar a su cargo sin perder por ello la condición de diputado provincial. Es decir, lo que José Tomé se propone hacer, según manifestó el miércoles, pasando así a ser un diputado no adscrito.

A continuación recoge el Regulamento que «a Presidencia poderá quedar vacante por renuncia do seu titular, aceptada polo pleno, por falecemento ou por sentenza firme». Es decir, aquí introduce que la renuncia del titular deberá ser aceptada por el pleno provincial. Por calendario, el siguiente ordinario sería el día 30, pero cabría la posibilidad de convocar uno extraordinario con anterioridad, como acaba de reclamar este viernes el BNG.

Lo que también establece el reglamento es que, una vez vacante la presidencia, «procederase á convocatoria da sesión extraordinaria para proceder á elección de presidente/a, que haberá de celebrarse o décimo día hábil ás doce horas». La cuenta para ese décimo día, entendida como la data inicial de la renuncia, se considera en el momento en el que el pleno de la Diputación acepta la renuncia en pleno.

De acuerdo con esto, y salvo que exista alguna fórmula que permita acortar el procedimiento o hacerlo más ágil, los pasos a seguir serían que Tomé presente su dimisión, que el pleno provincial la acepte y que al décimo día de esa sesión se celebre un nuevo pleno extraordinario en el que ya se proclamará nuevo presidente.