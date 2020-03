Veinte sencillas recetas que preparan los cocineros gallegos en cuarentena

0

La Voz de Galicia Laura G. del Valle

20/03/2020 13:22 h

Corren estos días como la pólvora los vídeos que el humorista asturiano Joaquín Pajarón graba, claro, desde su casa. Con el menester de entretenerse en su confinamiento, y de ayudar a sobrellevar a sus seguidores el lento paso de las horas, va narrando lo que se encuentra por las redes sociales adelante. En uno de los archivos comentaba sin dar crédito que parece que la alimentación de los españoles ha mutado. Y nadie se había enterado. «¡Hay frambueses!, ¡la gente come quinoa!». Alucinaba. Para continuar hablando de infusiones de cúrcuma y leche de soja. Tiene razón este asturiano en un punto: el postureo de Instagram y Facebook de estos días alcanza límites insospechados. Pero también es cierto que hay un gremio que podría estar tirando de alfalfa y bacalao marinado y, sin embargo, opta por elaboraciones humildes, fáciles y ricas para todos. Y no es otro que el de los cocineros; pues la mayoría de chefs gallegos invita a sus followers a través de las redes a preparar recetas que nos permitan darnos una alegría sin demasiado esfuerzo ni calorías. Adrián Felípez, por ejemplo, va relatando en Instagram algunos de los platos que come día a día a través de la cuenta de su restaurante Miga, para entretenerse él y los muchos amantes de su cocina.

En pleno estado de alarma los cocineros han tenido que decir adiós a su rutina hasta nuevo aviso para meterse de lleno en los fogones de su hogar. Y se están comportando, por raro que parezca, como el común de los mortales. Nos lo cuentan Chisco Jiménez (Culuca, en A Coruña), Gerson Iglesias (Cociña Ourense) y Alma García (La Greca, en A Coruña). Estos son algunos de los platos con los que salvan los muebles en plena cuarentena. Sencillos, saludables y que apenas manchan.

Las propuestas de Chisco Jiménez

Asegura que no estará sin comer callos demasiados días (sus clientes habituales echarán de menos la tapa de los domingos). Mientras tanto, engaña al estómago con un ramillete de legumbres que prepara de diferente manera y curiosas mezclas que parten de ingredientes de toda la vida pero que, puede ser, igual no habíamos probado juntos.

Con conservas:

Ensalada de puerros asados con ventresca de bonito y pimientos asados

Mejillones con guacamole y nueces (Instrucciones: el guacamole abajo, encima los mejillones y para decorar los frutos secos; tipo timbal)

Bocadillo de sardinas y mayonesa de encurtidos

Con legumbres:

Potaje de garbanzos con espinacas y berberechos

Alubias con pollo y champiñones

Pasta con tomate cherry, ajo y albahaca

Las propuestas de Alma García

El día que le propusimos que compartiera los platos que estaba preparando estos días estaba justo elaborando un arroz con sepia. Y acababa de darse cuenta de que no tenía tinta. Ningún problema: es mejor no bajar al súper a por un producto puntual y aprovechar para innovar en la cocina. A continuación, el resultado y otras de sus recetas favoritas para preparar durante la cuarentena:

Pisto con huevo y jamón (podemos aprovechar los restos de verduritas que van quedando por la nevera)

Ensalada de espinacas, nueces y piquillos

Lentejas al curry

Fajitas de pollo o atún en lata

Salmón con wok de verduras

Arroz con sepia

Las propuestas de Gerson Iglesias

Para este cocinero sus indispensables de estos días son «legumes secas ou cocidas, pastas integrais, arroz integral, froitos secos e sementes, e conservas vexetais ou de peixes». Estas son los platos a los que está recurriendo y que recomienda probar: