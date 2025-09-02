Rueda promete ayudas ágiles a los alcaldes de los 50 concellos más afectados por el fuego

SANDRA ALONSO

El Gobierno gallego mantuvo hoy una excepcional reunión con medio centenar de alcaldes de los concellos afectados por la ola de incendios. Se sentaron con ellos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que les saludó de uno en uno, y los siete conselleiros titulares de Presidencia, Medio Rural, Medio Ambiente, Economía, Empleo, Vivenda y Facenda, entre otro personal de alto rango de la Xunta.

Todo ello es una señal de la importancia que el Gobierno gallego dio al encuentro, que se produce a menos de dos años de las elecciones municipales y cuando la polémica por la gestión de los fuegos llega al Parlamento entre peticiones de dimisión desde los partidos de la oposición.

SANDRA ALONSO

La reunión se produjo a puerta cerrada en la Cidade da Cultura. Comenzó a las 11.30 horas y terminó unos minutos antes de la una de la tarde. El objetivo del Gobierno gallego era abordar con los regidores las líneas de ayuda que se han puesto en marcha para abordar los daños causados por los incendios.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, destacó al término de la reunión el «tono construtivo» de las conversaciones, que según explicó se centraron en el trámite de las ayudas.

Calvo definió la reunión como una «primeira toma de contacto» para explicar las líneas de subvenciones, ya que quedan por delante «meses de traballo» para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Alcaldes en primera línea del fuego fina ulloa / uxía carrera

Cooperación y agilidad

El conselleiro agradeció a los regidores que acudiesen al encuentro e hizo referencia a la colaboración que se estableció entre el Gobierno autonómico y los alcaldes para la extinción de los fuegos, un espíritu que planteó mantener en la fase de reconstrucción: «Temos que empeñar o noso traballo e, como estivemos no momento de extinción, estar agora no momento das axudas, preto deles, preto dos concellos, dando a cara e intentando axudar a os damnificados».

Calvo dijo que la mayoría de los regidores, como ocurre «fundamentalmente sempre que hai unha situación como esta», pidieron a la Xunta que «se reduza a burocracia a hora de solicitar as axudas». Según explicó, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se comprometió a «reducir ao máximo» los trámites con el fin de abonarlas pronto.

El conselleiro añadió que «a maior parte» de las ayudas se abonarán por anticipado, lo que beneficiará a los afectados. Subrayó que después será necesario justificar los gastos, pero insistió en que esa es la vía preferible para acelerar los trámites.

Guía para orientarse en las ayudas por los incendios X. Gago

Tareas de limpieza

También dijo que los regidores se interesaron por las labores de limpieza y regeneración de las zonas quemadas. Fueron las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Medio Rural, María José Gómez, las encargadas de explicar los trabajos en marcha, iniciados hace «unha semana» en distintos puntos.

Rueda explicó el lunes que ya se han construido barreras en Ponteceso y Lousame, y hay otras en marcha en Meaño. La Xunta prevé iniciar pronto labores similares en Vilaboa y Agolada.

El Gobierno gallego puede actuar en los terrenos de la Demarcación Hidrográfica Calicia-Costa, que cubre el litoral gallego. Los ríos de la provincia de Ourense dependen de la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica. La Xunta prevé una reunión con esa entidad para coordinar las labores.

Calvo recordó que se ha solicita apoyo al Ejército para avanzar en los trabajos. Afirmó que es necesario «repasar todas as pistas» que resultaron dañadas tanto por los incendios como por el paso de material pesado destinado a la extinción. En muchos casos es preciso reponer las cunetas y reconstruir los cortafuegos donde resultaron dañados.

Comparación con el 2006

El conselleiro también fue interrogado sobre la posible asunción de responsabilidades políticas, tal y como las exigió el PPdeG al gobierno PSdeG-BNG tras la ola de incendios del 2006.

Afirmó que la naturaleza de los fuegos ha cambiado y este verano fueron «especialmente virulentos». Insistió en que se desplegaron «todos os medios» e incluso así fue necesario ordenar evacuaciones y confinamientos en algunos puntos. Consideró, por tanto, que «non se pode solicitar o mesmo daquela que agora». Insistió en que «fixemos o que había que facer» y se mostró seguro de que podrán «defendelo moi ben» en el Parlamento.