Pontón exige la dimisión de Rueda por ser «máximo responsable» de los incendios por «neglixencia e incompetencia»

PACO RODRÍGUEZ

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha dicho hoy jueves que Alfonso Rueda es el «máximo responsable da neglixencia e da incompetencia que nos levou a estes lumes» y ha exigido su dimisión como presidente de la Xunta porque «non fixo o que tiña que facer para evitar unha situación que sabemos que podía darse».

Pontón, tras la primera reunión de la Executiva Nacional del BNG celebrada tras el verano, afirmó que la política forestal del Gobierno gallego ha fracasado de forma «estrepitosa», lo que ocasionó que se hayan quemado más de «162.000 hectáreas», dijo refiriéndose a mediciones del satélite Copernicus.

Además afirmó que el Ejecutivo que preside Rueda ha estado «desbordado e descoordinado» durante la crisis de los incendios, por lo que a su juicio no debe seguir al frente de la Xunta: «Temos un goberno que durante anos estivo instalado na propaganda, sin facer o que lle correspondía porque a súa responsabilidade é protexer o país ante as adversidades, e creo que cando alguén falla dunha maneira tan estrepitosa o mellor que pode facer é presentar a súa dimisión».

Pontón aseguró que los incendios de este verano se habrían podido «previr» con otra política forestal. Añadió que «os nosos montes e as nosas casas non arden só porque haxa que emprende lume», sino también porque «faian as políticas de prevención, porque se fomenta o abandono do noso rural, por unha política forestal fracasada e pola incapacidade dun Goberno que foi incapaz de adiantarse».

Añadió que a Rueda solo le queda la opción de dimitir porque «perdeu toda lexitimidade» para gobernar «o que máis queremos, a nosa terra e o noso territorio».