Carlos Cuerpo, de «delfín» de Calviño a segundo de Sánchez con serenidad y solvencia técnica

Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno Chema Moya | EFE

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Caballero (Badajoz, 1980) es también, desde este jueves, vicepresidente primero del Gobierno. Su nombramiento, sustituyendo en el cargo a la ministra de Hacienda saliente, María Jesús