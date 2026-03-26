Carlos Cuerpo, de «delfín» de Calviño a segundo de Sánchez con serenidad y solvencia técnica

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno
Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno Chema Moya | EFE

Tras saltar a la primera línea política, en momentos de polarización extrema, el ministro de Economía ha hecho de la negociación y la templanza su seña de identidad

26 mar 2026 . Actualizado a las 21:03 h.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Caballero (Badajoz, 1980) es también, desde este jueves, vicepresidente primero del Gobierno. Su nombramiento, sustituyendo en el cargo a la ministra de Hacienda saliente, María Jesús

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete