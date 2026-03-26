Arcadi España, un hombre de Ximo Puig con el desafío de la financiación autonómica

El recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, en una visita a Teruel en diciembre del 2025 Antonio Garcia | EFE

Arcadi España (Carcaixent, 1974) era la sorpresa que se guardaba el presidente del Gobierno para sustituir a la hasta ahora todopoderosa María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda. El político valenciano, uno