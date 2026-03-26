Arcadi España, un hombre de Ximo Puig con el desafío de la financiación autonómica
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Sánchez sorprende con la elección del secretario de Estado de Política Territorial para sustituir a Montero al frente de Hacienda26 mar 2026 . Actualizado a las 19:04 h.
Arcadi España (Carcaixent, 1974) era la sorpresa que se guardaba el presidente del Gobierno para sustituir a la hasta ahora todopoderosa María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda. El político valenciano, uno