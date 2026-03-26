Arcadi España, un hombre de Ximo Puig con el desafío de la financiación autonómica

J. C. Ferriol COLPISA

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El recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, en una visita a Teruel en diciembre del 2025
El recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, en una visita a Teruel en diciembre del 2025 Antonio Garcia | EFE

Sánchez sorprende con la elección del secretario de Estado de Política Territorial para sustituir a Montero al frente de Hacienda

26 mar 2026 . Actualizado a las 19:04 h.

Arcadi España (Carcaixent, 1974) era la sorpresa que se guardaba el presidente del Gobierno para sustituir a la hasta ahora todopoderosa María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda. El político valenciano, uno

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