María José Gómez, conselleira do Medio Rural: «Podo entender que salte unha faísca, pero non prender lume para facer dano»

maría cedrón REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

María José Gómez, este sábado, no Centro de Coordinación Operativa Integrado, en Ourense.
María José Gómez, este sábado, no Centro de Coordinación Operativa Integrado, en Ourense. Santi M. Amil

Confía en poder contar canto antes cos reforzos pedidos ao Goberno central

17 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Moitos días, moitos focos, moito fume cubríndoo todo, moita desesperación entre a xente.... e moita forza para seguir dándolle duro ao lume. O cansazo vese tamén no rostro da conselleira do Medio Rural, María José

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año La mejor oferta del verano Suscríbete