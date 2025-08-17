María José Gómez, conselleira do Medio Rural: «Podo entender que salte unha faísca, pero non prender lume para facer dano»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Confía en poder contar canto antes cos reforzos pedidos ao Goberno central17 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Moitos días, moitos focos, moito fume cubríndoo todo, moita desesperación entre a xente.... e moita forza para seguir dándolle duro ao lume. O cansazo vese tamén no rostro da conselleira do Medio Rural, María José