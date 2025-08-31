Alcaldes en primera línea del fuego

fina ulloa / uxía carrera OURENSE / LA VOZ

CHANDREXA DE QUEIXA · Exclusivo suscriptores

Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa, posa frente a una zona calcinada en su municipio
Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa, posa frente a una zona calcinada en su municipio ALEJANDRO CAMBA

Regidores de municipios de la zona cero de la ola de incendios en la provincia de Ourense rememoran los peores días de la tragedia: «Vivíronse momentos realmente dramáticos»

31 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La mayor ola incendiaria de la historia en Galicia dejó cerca de 100.000 hectáreas calcinadas, la mayoría de ellas en la provincia de Ourense. También arrasó con viviendas y castigó a sesenta concellos gallegos. En

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 3 meses Suscríbete