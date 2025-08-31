Alcaldes en primera línea del fuego
OURENSE / LA VOZ
CHANDREXA DE QUEIXA · Exclusivo suscriptores
Regidores de municipios de la zona cero de la ola de incendios en la provincia de Ourense rememoran los peores días de la tragedia: «Vivíronse momentos realmente dramáticos»31 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La mayor ola incendiaria de la historia en Galicia dejó cerca de 100.000 hectáreas calcinadas, la mayoría de ellas en la provincia de Ourense. También arrasó con viviendas y castigó a sesenta concellos gallegos. En