En la franja que se escindió de Santiago: «Os servizos viñeron sempre do mesmo lado»

Jorge Noya
JORGE NOYA OROSO, SANTIAGO / LA VOZ

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Manuel Vilaseco y Antonio Vilares posan con sus bastones en el puente que cruza el río Tambre y que divide a Sigüeiro entre Santiago y Oroso. Vilaseco fue uno de los promotores de las protestas que permitieron que la franja de la parroquia de A Barciela donde viven pasase a Oroso. El sur del Tambre, mientras tanto, permaneció del lado de la capital.
Manuel Vilaseco y Antonio Vilares posan con sus bastones en el puente que cruza el río Tambre y que divide a Sigüeiro entre Santiago y Oroso. Vilaseco fue uno de los promotores de las protestas que permitieron que la franja de la parroquia de A Barciela donde viven pasase a Oroso. El sur del Tambre, mientras tanto, permaneció del lado de la capital. VÍTOR MEJUTO

Hace 20 años, vecinos de un lugar del desaparecido concello de Enfesta lograron pasar a Oroso. Ahora empatizan con las protestas de sus paisanos de Busto que plantean unirse a Trazo

29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

De vuelta a casa, a paso firme y enérgico, Manuel Vilaseco y Antonio Vilares cruzan cada día el puente medieval que el caballero Fernán Pérez de Andrade ordenó construir en el siglo XIV sobre el

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