En la franja que se escindió de Santiago: «Os servizos viñeron sempre do mesmo lado»

Manuel Vilaseco y Antonio Vilares posan con sus bastones en el puente que cruza el río Tambre y que divide a Sigüeiro entre Santiago y Oroso. Vilaseco fue uno de los promotores de las protestas que permitieron que la franja de la parroquia de A Barciela donde viven pasase a Oroso. El sur del Tambre, mientras tanto, permaneció del lado de la capital. VÍTOR MEJUTO