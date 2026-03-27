En la franja que se escindió de Santiago: «Os servizos viñeron sempre do mesmo lado»
OROSO, SANTIAGO / LA VOZ
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Hace 20 años, vecinos de un lugar del desaparecido concello de Enfesta lograron pasar a Oroso. Ahora empatizan con las protestas de sus paisanos de Busto que plantean unirse a Trazo29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
De vuelta a casa, a paso firme y enérgico, Manuel Vilaseco y Antonio Vilares cruzan cada día el puente medieval que el caballero Fernán Pérez de Andrade ordenó construir en el siglo XIV sobre el