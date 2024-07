El exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF y el maquinista del Alvia, condenados a dos años y medio de prisión por 79 homicidios imprudentes

El maquinista, Francisco José Garzón, y el exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, durante sus declaraciones.

Un año después de que finalizara el juicio, la jueza Elena Fernández Currás ha hecho pública la sentencia penal por el accidente de Angrois, cuando el descarrilamiento de un Alvia S-730 en una curva cerca de la estación de Santiago causó 80 muertos y 144 heridos. El fallo, uno de los más esperados en el ámbito judicial gallego después de la sentencia del Prestige, se separa de la posición del fiscal, Mario Piñeiro, cuando anunció en sus conclusiones que retiraba la acusación contra el exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, a quien acusó bien avanzada la instrucción y durante los diez meses que duró la vista oral. Así la sentencia condena al ex cargo del ADIF y al maquinista, Francisco José Garzón Amo, a a dos años y seis meses de cárcel por la comisión de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. Además, los ha inhabilitado para el ejercicio de sus profesiones durante cuatro años y medio. De forma subsidiaria, les ha impuesto el pago de una indemnización de 25 millones de euros a las víctimas, con responsabilidad civil directa de las entidades QBE y Allianz Global, aseguradoras, respectivamente, de Renfe y del ADIF.

Aunque durante la instrucción se fijó la lista de fallecidos en 80 y las acusaciones llevaban esa cifra en sus escritos, la jueza limita a 79 los delitos de homicidio,al considerar que una de las víctimas que murió más adelante por las secuelas no se puede considerar un homicidio directo del día del accidente. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago considera que las lesiones sufridas en el accidente no provocaron el fallecimiento de esta víctima, ocurrido 73 días después como consecuencia de la leucemia que padecía. Esas heridas le provocaron un debilitamiento de su estado de salud y lo contabiliza entre los lesionados, por lo que ordena indemnizar a sus familiares.

La magistrada asegura en la sentencia que se ha acreditado que, además de la llamada de 100 segundos recibida por el maquinista, que hizo que se despistase, otra de las razones por las que el tren pudo llegar a la curva a una velocidad en la que el descarrilamiento era seguro -176 kilómetros por hora- fue que «no había nada en la vía que lo protegiese en caso de que, por cualquier causa, el maquinista no cumpliese la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas de llegar a ese punto a 80 kilómetros por hora».

El accidente de Angrois: cronología de la tragedia que paró el corazón de Galicia La Voz

Ambos, según el fallo de 530 páginas, infringieron el deber de cuidado que sus cargos y responsabilidades les imponían, pues sus actuaciones en sus ámbitos «supusieron un incremento ilícito del riesgo de un resultado dañoso que estaban obligados a prevenir y capacitados para evitar; y que, por la importancia de los bienes jurídicamente protegidos puestos en riesgo, y que resultaron fatalmente lesionados, solo pueden ser calificadas como de graves».

Aunque muchas partes daban por hecho que el maquinista iba a ser condenado, la gran novedad es que la jueza ha encontrado responsabilidades en el ámbito de la seguridad ferroviaria, de la que se encargaba en exclusiva el ADIF. De esta forma, en el texto de la sentencia se constata que Andrés Cortabitarte certificó que la línea y su subsistema estructural de Control, Mando y Señalización reunían las condiciones de seguridad para su explotación, lo que permitió que el entonces Ministerio de Fomento autorizase su puesta en servicio. Y el alto cargo firmó esa certificación a pesar de que el análisis preliminar de riesgos del mencionado subsistema, realizado por un grupo de empresas especializadas, identificó el riesgo de descarrilamiento.

La seguridad en la curva de Angrois: siempre hacia atrás, nunca hacia adelante pablo gonzález

Según la sentencia, esta unión temporal de empresas aconsejó como medida de mitigación del peligro la puesta en marcha de un sistema de protección automático -el ERTMS- que garantizase el respeto a las limitaciones de velocidad, con capacidad de frenar automáticamente el tren si era necesario. De hecho, y de una forma absolutamente literal, estos expertos advirtieron de que ese riesgo no quedaba cubierto cuando se circulase solo con el sistema ASFA, en el que la responsabilidad recae exclusivamente sobre el maquinista al exportarse ese riesgo exclusivamente al conductor del Alvia.

El ADIF, por su parte, no hizo ninguna evaluación del riesgo una vez decidida la sustitución del sistema ERTMS por el ASFA cuando se modificó el proyecto de la entrada de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en la capital de Galicia, al descartarse que este trazado fuera en ancho internacional para evitar la pérdida de tiempo en los cambiadores de ancho. La magistrada recalca que el director de Seguridad en la Circulación, por su cargo, «estaba legal y contractualmente obligado a garantizar la explotación segura de la nueva línea, cuya construcción, explotación y mantenimiento tenía encomendada el ADIF».

Ese riesgo no gestionado ni mitigado se concretó el 24 de julio de 2013, poco después de que se inaugurara la línea en diciembre del 2011 cuando. En una actuación que la jueza califica de «gravemente negligente», el maquinista no redujo la velocidad hasta que se percató visualmente de la proximidad de la curva y aplicó el freno de emergencia, tirando al suelo el teléfono con el que hablaba con el interventor sobre la posibilidad de realizar una parada cómodo para unos viajeros que se iban a bajar en Pontedeume. Esta acción de última hora no fue suficiente para conseguir una reducción que impidiera el accidente, pues solo logró reducir la velocidad de 200 a 173 km/h. Aunque la curva estaba limitada a 80 km/h, la velocidad con la que entró en la clotoide superaba la holgura de 150 km/h a la que se refirieron los técnicos del ADIF en el juicio y que consideraban una medida de mitigación. La magistrada alega que el dramático resultado del descarrilamiento no se hubiera producido «no solo si el maquinista hubiera estado atento, sino también si se hubieran adoptado medidas que controlasen la velocidad del tren en una zona con una limitación de velocidad muy acusada o, incluso, que llamasen la atención del maquinista de su obligación de reducir la velocidad de una forma más ostensible que las que había», asegura en referencia a la deficiente señalización fija en la curva en la que insistió la defensa del maquinista.

Los diez escenarios que habrían evitado el accidente de Angrois pablo gonzález

La jueza ve «incomprensible» que se conciba una línea de alta velocidad dotada de uno de los sistemas de protección del tren más seguro que existía -ERTMS- «para luego modificar el proyecto original dejando unos kilómetros de la línea sin tal protección, que pasaría a prestarse por otro sistema de protección puntual -ASFA-, en el que la responsabilidad recae sobre el conductor, sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad».

La sentencia se sustenta en el criterio de los peritos nombrados por el juzgado -no los de parte-, que coincidieron en que la supresión del sistema ERTMS, que controla en todo momento la marcha del tren, así como la forma en que se concibió la limitación de velocidad en la curva de Angrois, como un cambio de velocidad de tramo y no como una limitación permanente de velocidad, «conllevó un incremento del riesgo de descarrilamiento».

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)