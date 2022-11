-Si Renfe hubiera tenido la capacidad de poner balizas, Renfe habría puesto balizas, respondió Lanchares.

Ese salto de velocidad «se había visto», pero en otros cuatro casos similares estudiados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) desde el 2008 se descartaron estas medidas de seguridad adicionales. Renfe, en uno de estos casos en la red de Feve, «recomendó la instalación de balizas» en un informe, pero la propuesta no fue aceptada por la CIAF porque el nivel de riesgo desde su punto de vista era aceptable, «aunque no conozco las razones profundas». Al recibir esa negativa se dieron cuenta de que en puntos similares con cambios significativos de velocidad no se iban a instalar las balizas que finalmente se dispusieron después del accidente en la curva de Angrois. Se supone que la CIAF consultaba con el ADIF la eventual instalación de las balizas en estos puntos conflictivos, y que la negativa de la comisión tendría que ver con la información que recibía del administrador ferroviario sobre esta posibilidad. En cualquier caso, confesó que eran conscientes del riesgo de velocidad, «pero vistos los antecedentes, solicitar una baliza con el criterio que estaba aplicando la CIAF no era obligatorio», dijo en respuesta al abogado de la plataforma de víctimas.

-¿No cree que en este caso había que molestarles de nuevo para que instalaran las balizas?

-No, porque se consideraba que el riesgo era aceptable.