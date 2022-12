Carr aseguró que el ASFA no ofrece una supervisión continua y, aunque el cambio de proyecto dejó la curva sin ERTMS, este puede programarse para controlar la velocidad a la que se sale del tramo cubierto por este sistema y llegar así a una velocidad menor. «Aunque haya señales, se está dependiendo totalmente del maquinista, por lo que no ofrece el mismo nivel de seguridad que un sistema de supervisión», argumentó. También explicó que era necesario aplicar el método común de seguridad una vez que se cambia el proyecto y se elimina el ERTMS, pues es un cambio significativo. Después, seria necesaria una evaluación independiente para analizar en qué situación de seguridad quedaría la curva. Los técnicos de Ineco admitieron en la jornada anterior que su evaluación no incluía la curva de Angrois.

Un cargo de seguridad del ADIF sobre Angrois: «El sistema no está preparado para que se circule totalmente fuera de la realidad durante un minuto y medio» Pablo González

En caso de que se exporte el riesgo a Renfe, «debe aceptarlo formalmente», con documentación de por medio. «El riesgo se exporta al maquinista, pero en realidad es a la operadora, no creo que esos peligros se puedan trasladar a un individuo», aclaró. «Hay ciertas medidas razonables que se podrían haber utilizado. En este caso teníamos un riesgo catastrófico que se podía mitigar con tres opciones: mantener el ERTMS del proyecto original, reducir la velocidad a la salida de este sistema, o un dispositivo de supervisión puntual [como las balizas ASFA]. Habría esperado que al menos se utilizara una de ellas», describió.