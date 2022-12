Patricia Cabezudo, durante su declaración Xoán A. Soler

El juicio del Alvia se adentró este martes en la trastienda de las semanas previas a la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Para ello contó con la declaración como perito-testigo de técnicos del ADIF como Patricia Cabezudo, después de que la aseguradora de Renfe renunciara a Carolina de la Roza, encargada de planificar el plan de pruebas antes de la inauguración. Cabezudo estaba en la Dirección de la Seguridad en la Circulación, que encabezaba Andrés Cortabitarte, procesado junto al maquinista en el juicio y que volvió a estar presente en la sala de vistas. Concretamente, estaba asignada a la jefatura de certificaciones de la subdirección de sistemas de Control, Mando y Señalización y participó a partir de abril del 2011 en diferentes reuniones de seguimiento de los trabajos previos a la puesta en servicio. En las actas de esas reuniones se refleja que hubo discrepancias -especialmente de Seguridad en la Circulación- sobre si el enclavamiento de Santiago necesitaba una evaluación independiente de seguridad (ISA, siglas en inglés), que finalmente no tuvo. «Con la información que teníamos al principio el enclavamiento iba a ser una instalación totalmente nueva», explicó Cabezudo. A lo largo de las reuniones, les van informando de que el enclavamiento iba a ser convencional, no de alta velocidad, y que por tanto iba a sufrir una transformación progresiva sin dejar de estar en funcionamiento en ningún momento. «Caería dentro de lo que entonces se conocía como decálogo», lo que no obligaría a la evaluación independiente que hizo Ineco para el resto de la línea, pues no suponía una reforma total del enclavamiento de la estación. La curva de Angrois estaría dentro del ámbito del enclavamiento, por eso no fue evaluada por técnicos independientes. El informe de seguridad que se hizo «a mayores» sobre esta zona «es exactamente igual» que el que se aplicó al resto de la línea, declaró Patricia Cabezudo.

-¿De haber existido un ISA se habría apreciado la amenaza adicional del cambio de velocidad?, le preguntó la abogada del Estado sobre la curva de Angrois.

-En mi opinión, no. Se hicieron muchas circulaciones y no se apreció nada.

La técnica del ADIF recordó que Renfe hizo algunas peticiones sobre el funcionamiento del ERTMS, que hubo que modificar, lo que en su opinión es una muestra de que el análisis de riesgos se realizó de forma continuada. No hubo ninguna alerta de peligro relacionada con la curva de Angrois y el cambio brusco de velocidad que suponía. «Nunca se puso de manifiesto por nadie», declaró.