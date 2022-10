El maquinista del Alvia y el alto cargo del ADIF: dos visiones antagónicas del accidente de Angrois pablo gonzález

El abogado de QBE, que defendió a Garzón durante las primeras semanas, le pregunta por qué se decide detener al maquinista.

-El señor instructor lo creyó conveniente, responde en referencia al juez.

El comisario de la brigada de la Policía Judicial es el primer mando que llega al lugar del accidente. Y es el primero que establece una conversación con el maquinista, que caminaba por su propio pie, ensangrentado. «"La he jodido", me dijo, y me preguntó si había algún herido», asegura a preguntas del fiscal. El policía intenta calmarlo, le dice que no se preocupe. «Cómo no voy no voy a estar preocupado», le contesta. Los sanitarios les comunican que hay que evacuarlo de inmediato a un hospital. «Teníamos que saber qué había pasado, pues en los primeros momentos se hablaba de una explosión, por eso le hacemos la pregunta directa sobre qué ha pasado. No hubo más preguntas», alega el comisario.