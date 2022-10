Anxo Puga y Martín Rozas, expresidente y presidente de los vecinos de Angrois, en el puente sobre el ferrocarril donde sucedió el siniestro. XOAN A. SOLER

Cuando iban a dar las 20.40 horas de aquel fatídico 24 de julio del 2013, segundos antes de que un tren Alvia descarrilase en Angrois (Santiago) segando la vida de 80 personas e hiriendo a otras 145, Anxo Puga hablaba junto a las vías con Martín Rozas del parque que querían que se construyese en este barrio compostelano cuyos habitantes llaman aldea con auténtico orgullo. «Aquí hai que vir a propósito, non se vén de paso», presumen ambos.

El primero era entonces el presidente de la asociación de vecinos y el segundo lo es hoy en día. Nueve años después, ahora que por fin se está celebrando el juicio del caso, ambos siguen a vueltas con el mismo parque. Inacabado y con evidentes carencias tras un proyecto hecho al calor de la tragedia y que les dejó descontentos. Quedan por invertir, al menos, los 90.000 euros que sobraron de las obras, que quieren que sirvan parar cerrar el recinto y evitar que los niños se cuelen en las vías, ampliar la entrada para que los camiones de las orquestas puedan entrar al Campo da Festa, poner cemento en zonas hoy con tierra y ajardinar los muros, instalar dos puntos de luz en el acceso y comprar el mobiliario del centro social. «Nove anos despois, a nosa aldea segue cos mesmos problemas», resume Anxo.

A esa sensación de que nada avanza ha contribuido, y mucho, el que se haya tardado tanto en juzgar el caso Alvia. «É alucinante que as vítimas leven nove anos esperando polo xuízo», se lamenta Puga. Él admite que no está haciendo un seguimiento muy intensivo de la vista. «Sigoo por titulares», añade. Y es que en Angrois, todo lo que sea hablar del accidente, reabre las cicatrices de un trauma que siempre condicionará sus vidas. Por eso les gusta recordar poco lo sucedido. «Eu antes sempre dicía que era de Angrois, mais agora digo que son de Sar ou de Santiago, porque en canto que lle mencionas a alguén a palabra Angrois veñen as preguntas sobre o tren e o que pasou», confiesa.