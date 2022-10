CAPOTILLO

Sergas y sindicatos han mantenido este martes una nueva reunión para negociar la aplicación de la carrera profesional, tras las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Supremo que obligan a incluir al personal eventual (interinos y laborales temporales). Un encuentro en el que la Consellería de Sanidade ha abierto la puerta abonar íntegro el grado 1 desde el próximo 1 de enero, en lugar de fraccionarlo en dos pagos, como había propuesto anteriormente.

Según han confirmado a La Voz distintas fuentes sindicales, en la reunión se abordó, por decisión de la Xunta, exclusivamente la aplicación del grado 1, quedando las propuestas sobre el grado inicial y el 2 para una próxima cita, presumiblemente la semana que viene. En el encuentro de este martes el Sergas habría aceptado algunas de las alegaciones que le realizaron los sindicatos y ofertado alguna mejora respecto a la última propuesta, que tenía uno de sus escollos en la intención de Sanidade de abonar el grado 1 en dos plazos: la mitad en el 2023 y la otra mitad en el 2024.

Con la nueva propuesta, ese grado 1 se reconocería íntegramente a efectos administrativos y económicos a 1 de enero del 2023, por lo que se pagaría en su totalidad a principios del año próximo, sin fraccionarlo. Eso sí, en ningún caso habría efectos retroactivos antes de esa fecha (algunos sindicatos reclamaban las cantidades que los trabajadores eventuales deberían haber percibido desde el 2018 de no haber sido excluidos de la carrera profesional). «O Sergas considérao unha liña vermella, porque din que as sentenzas non recollen esa retroactividade», explica Carlos Castro, representante de CSIF en la mesa negociadora.