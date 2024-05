El Avril alcanza los 304 kilómetros entre Ourense y Santiago con el ministro «con ocho apellidos gallegos» a bordo

El Avril llegando a la estación de A Coruña César Quian Ministro y autoridades en la estación de Ourense Santi M. Amil El Avril en la estación de tren de Ourense Santi M. Amil Puente atendiendo a los medios en el interior del tren P. G. Una pantalla en el interior del tren marca la velocidad a la que se viajaba en ese momento P. G. Interior del tren Avril que ha hecho el viaje Madrid-A Coruña Alberto Ortega | EUROPAPRESS Interior del tren Avril P. G. Interior del tren que ha hecho el viaje Madrid-A Coruña Alberto Ortega | EUROPAPRESS El Avril en la estación de Santiago Sandra Alonso El tren de alta velocidad en la estación de Santiago Sandra Alonso Puente y Rueda ante el tren en la estación de Santiago Sandra Alonso El ministro Puente y el presidente de la Xunta se encuentran en la parada del tren de alta velocidad en Santiago Sandra Alonso Óscar Puente y Alfonso Rueda en la cabina del tren Xunta Óscar Puente, Alfonso Rueda, Inés Rey y Diego Calvo viajando en el tren El Avril llegando a la estación de A Coruña César Quian El tren en la estación de A Coruña César Quian Alfonso Rueda y Óscar Puente a la llegada a la estación de A Coruña César Quian Autoridades posando con el Avril en la estación de A Coruña César Quian Interior del tren Avril que ha hecho el viaje Madrid-A Coruña Alberto Ortega | EUROPAPRESS Interior del tren Avril que ha hecho el viaje Madrid-A Coruña Alberto Ortega | EUROPAPRESS El tren de alta velocidad en A Coruña César Quian

Estaba previsto que el AVE de la serie 106 (Avril) que traía a Galicia al ministro de Transportes, Óscar Puente, saldría de Madrid a las siete y media de la mañana. Pero lo hizo a las ocho. A esa hora publicó una foto en su cuenta de Twitter (ahora X) —cómo no— en la que aparecía junto a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el presidente del ADIF, Ángel Contreras Martín, y el de Renfe, Raül Blanco. «Comenzamos en Madrid el viaje a Galicia en uno de los nuevos AVE S-106 de Renfe. Día emocionante a 300 kilómetros por hora en uno de los viajes antes de la puesta en servicio de los nuevos trenes el próximo 21 de mayo. Primera parada, Ourense». Pero el tren voló entre Madrid y Ourense sin hacer una sola parada y llegó a la estación ourensana a las 9.40 horas. El ministro se bajó del Avril para saludar al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y al presidente de la patronal gallega, José Manuel Vieites. Inmediatamente, a las 9.51 horas, el tren partió hacia Santiago.

El propio ministro, en declaraciones a los medios en el interior del AVE de la serie 106, destacó que uno de los grandes logros de este tren es que puede circular a 300 por hora por vías en ancho ibérico como esta, frente a los 250 que como máximo pueden alcanzar los Alvia o los Avant. Y efectivamente. Más o menos a la mitad del recorrido de 87 kilómetros no solo llegó a esa velocidad, sino que la superó alcanzando los 304 km/h. Aunque el ERTMS limita a 299 o 300 la marcha, en ocasiones se supera el registro por la inercia del convoy.

El tren realizaba una de las últimas simulaciones comerciales antes de la puesta en servicio el próximo martes. Estaba toda la tripulación a bordo. Y la verdad, se notaba una cierta ilusión en todos ellos por trabajar en un tren que es un hito tecnológico y que permitirá que los AVE superen el telón de grelos ferroviario, el cambio de ancho del internacional al ibérico que impedía que los trenes más veloces fueran más allá de Ourense.

En la charla distendida entre los asientos —que forman filas de dos y tres asientos al ganarse espacio en los gálibos laterales— esa satisfacción también podía notarse en la cara del ministro. Explicó que la homologación fue un proceso que se prolongó mucho porque se trata de un tren único que puede circular por todos los anchos de vía y por las dos tensiones eléctricas que hay en la red española. «Y nosotros lo que encargamos fue un prototipo», aclaró.

Las dos frecuencias por sentido entre Vigo y a Coruña y Madrid se aumentarán a finales de julio, cuando terminen las obras de ampliación de capacidad de la estación madrileña de Chamartín. Le preguntaron cuándo llegarían los trenes de bajo coste de Renfe, los Avlo. Su respuesta casi refleja fue contestar «Ya», aunque ese ya lo matizó después, en el palacio municipal de María Pita, en A Coruña, donde se presentaron las inversiones para el corredor atlántico. Allí explicó que habrá un Avlo por sentido desde A Coruña y Vigo, pero su operación comercial no empezará hasta principios de octubre. Es decir, no habrá bajo coste en verano. A partir de julio habrá ocho servicios con convoyes de la serie 106, dos idas y dos vueltas a Vigo y Coruña. Y desde principios de octubre, todos los servicios serán con trenes Avril, salvo Lugo-Madrid y Ourense-Alicante.

Fue allí en María Pita donde el ministro se puso más sentimental, pues apeló a sus raíces gallegas por parte de padre, natural de Sarria. «Esta es mi tierra también. Tengo ocho apellidos gallegos en un 50 %. Aquí pasé una parte importante de mi niñez, quizás los mejores veranos de mi vida», confesó.

Pero volvamos al viaje entre Ourense y Santiago. El tren huele como a coche nuevo. Es muy accesible, pues no hay que subirse a él. Las entradas están al mismo nivel que el andén y eso favorece la accesibilidad. Hay mucho espacio para los equipajes, cada asiento cuenta con una pantalla táctil y el coche cafetería es moderno y funcional. El asiento del medio en las filas de tres no es tan incómodo como se auguraba y parece claro que es un material rodante que no envejecerá prematuramente. Le quedan cincuenta años de vida útil.

Después de solo 34 minutos de viaje el AVE llegó a Santiago. Allí se produjo el encuentro con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ambos se saludaron muy afectuosamente. Rueda le presentó a los dos conselleiros con los que tendrá que entenderse: Diego Calvo, con competencias en Mobilidade, y María Martínez Allegue, encargada de las infraestructuras.

La sensación es que hay cierto feeling entre Puente y Rueda, tal vez desde que fue el representante del Gobierno en su toma de posesión. «Estamos para dialogar y llevarnos bien, vamos a llevarnos bien el presidente de la Xunta y yo», dijo después el ministro, como si por un día se dejara en casa su papel de azote de la oposición. Rueda confirmó después ese buen entendimiento, aunque se reservó algún «pero» respecto a las inversiones en los tramos gallegos del corredor atlántico.