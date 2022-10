CAPOTILLO

El Supremo ratificó todas las sentencias del TSXG que obligan al Sergas a incluir a los eventuales en la carrera profesional, un itinerario que supone un incremento económico de entre 800 y 3.000 euros anuales por grado, en función de la categoría profesional. Ante este fallo y en un contexto económico poco favorable, la Consellería de Sanidade se ha reunido con los sindicatos de la mesa sectorial y los firmantes del acuerdo de carrera profesional con dos alternativas: suspenderla y comenzar una nueva negociación, o llegar a un acuerdo unánime para incorporar en dos primeras tandas a unos catorce mil temporales que cobrarían sin efecto retroactivo este complemento.

En la primera reunión no ha habido acuerdo pero sí avances. La CIG-Saúde asegura que «negociaremos para conseguir que entre a maior xente posible, o antes posible e agardaremos a ter un postura sobre o acordo a ter un documento final». No es muy diferente la posición de otras organizaciones. Desde CC.OO. aseguran que de momento la propuesta de la Xunta no es aceptable pero seguirán negociando. El Sergas plantea incorporar a los primeros eventuales (8.400) en la convocatoria del 2022, y cobrarían el primer grado fraccionado, un 50 % el 1 de enero del 2023, y el 50 % restante el 1 de enero del 2024. Otros 5.400 se sumarían en la siguiente convocatoria, en este caso cobrando el 33 % en el 2024, otro 33 % en el 2025 y el 33 % restante en el 2026. Este fraccionamiento es uno de los escollos para los sindicatos, que piden que se cobre el 100 % desde el inicio.