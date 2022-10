«—Debe de haber heridos, muchos, eh... porque esto ha volcado. Y no puedo salir de la cabina.

—Tranquilo, maquinista.

—Es que la tenía en verde y me despisté, y tenía que pasar a 80 y pasé a 190 o una cosa así. Es que esto ya se lo dije al de seguridad, que esto era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar. Y me tocó a mí.

—Vale. ¿Y tú estás bien?

—¿Yo? A mí me duele la espalda, tengo la cara sangrando y no puedo... Ay.. Pero esto ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar. Es que esto es inhumano. Esta curva... Con un anuncio de precaución. Es que no puede ser que hagan estas cosas. Que el maquinista tiene que estar, pero somos humanos. Ay, Dios mío».