María Cedron

Son días complicados en la Consellería do Medio Rural. Muchos kilómetros, muchas horas sin dormir, muchas llamadas, mucha adrenalina. El conselleiro do Medio Rural, José González, está en el Centro de Coordinación Central de Defensa contra Incendios (CCC) para apoyar a su equipo y ver la evolución de los incendios. Ha dormido poco, pero no por las críticas que hablan de que las medidas de prevención no llegan o de que no hay suficientes efectivos de extinción. Eso no le quita el sueño. Lo que le preocupa es la seguridad de las personas y poner freno a los que están detrás de los incendios que se han ido sucediendo desde el pasado fin de semana. Cogerlos con las manos en la masa es complicado, pero como dice «los investigadores tienen abiertas varias líneas de trabajo, están siguiendo a varios incendiarios y los vamos a coger».