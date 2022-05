El primer Gobierno de Alfonso Rueda: Diego Calvo entra como vicepresidente segundo y siguen todos los conselleiros

Juan Capeáns

Ana Pontón cree que Alfonso Rueda ha diseñado un Gobierno «desde a rutina», e interpreta que la incorporación de Diego Calvo como vicepresidente segundo responde más a un intento de «aplacar as liortas do PP» y no tanto en pensar en los intereses de Galicia. Además, insiste en una crítica que ya hizo en anteriores ocasiones a Feijoo: «Non aposta pola paridade» y por la participación en igualdad de las mujeres en los primeros niveles de la Administración.

Más allá de los nombres, lo que considera importante la líder nacionalista es que se pongan «a traballar canto antes porque levan tres meses paralizados sen dar respostas» ante una situación histórica de subida de precios y en un contexto de «graves crisis» específicas de Galicia que afectan a la demografía, la industria y la desigualdad social. Pontón recuerda que su formación cuenta con algunas soluciones que quiere compartir con el nuevo presidente de la Xunta, como el lanzamiento de un plan de ayudas para los sectores más afectados por 700 millones de euros; otra partida de 200 millones para reforzar la atención primaria; un programa para convertir en públicas las plazas de residencias de mayores; y poner el viento «ao servizo dos galegos» y no de los especuladores energéticos.