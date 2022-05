Alfonso Rueda a Diego Calvo: «Se ti queres, estarás no meu goberno»

Diego Calvo y Alfonso Rueda, esta tarde en el acto en Palexco Marcos Míguez

«Se ti queres estarás no meu goberno», le ha dicho esta tarde Alfonso Rueda al presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo. Su ofrecimiento fue recibido con aplausos por los afiliados coruñeses, que acudieron al palacio de congresos Palexco para escuchar al próximo líder del PPdeG, de campaña presentando su candidatura. Rueda subrayó que Calvo «nunca» le ha pedido nada. Ni en el proceso de sucesión de Alberto Núñez Feijoo ni antes, pero recordó que ha trabajado con él desde el 2006, y que le hizo encargos en momentos muy difíciles, por lo que le pidió que esté a su lado en la etapa que quiere liderar en el PP gallego.

Calvo, en su discurso de apertura, recordó sus años de trabajo con Rueda, se mostró seguro de que será «un gran presidente» y le ofreció todo el apoyo del PP coruñes para obtener la quinta mayoría absoluta en Galicia.

La entrada de Calvo en el próximo gobierno gallego, avanzada por La Voz la semana pasada, no supone necesariamente una ampliación en el número de consellerías, ya que Rueda, en su ascenso a la jefatura de la Xunta, dejará libre la vicepresidencia primera y las competencias de Turismo, Justicia y Presidencia. Rueda no concretó qué responsabilidades podría asumir Calvo, y tampoco tendrían que ser esas, ya que es probable que se hagan ajustes de competencias entre las consellerías, aunque no se prevén cambios de calado en el organigrama del Gobierno autonómico que deja Feijoo.