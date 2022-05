Alfonso Rueda rechaza las cuotas territoriales para su gobierno y dice que quiere «a los mejores»

Rueda, que tiene familia en Ferrol, subrayó además su compromiso con la ciudad, que lleva años lastrada por la crisis del sector naval y la reducción del gasto en defensa. Tras recordar la historia de la urbe, subrayó que también debe tener un futuro y recordó que la Xunta ha presentado un plan para Ferrol por el que lleva un año esperando a que el Gobierno central responda. Por eso pidió a los militantes ferrolanos que aúnen esfuerzos alrededor de la candidatura de Alberto Núñez Feijoo, con el fin de que las dos Administraciones, la autonómica y la estatal, saquen adelante los planes para la ciudad.

También se refirió a la oposición, que ya ha anunciado que votará en contra de su investidura antes de escuchar su discurso. Recordó que el Bloque, cuando grupo parlamentario le propuso para la presidencia, «ya dijo que contara lo que contará…», «no», le respondieron desde el público.Con ironía, agradeció a Valentín González Formoso que «nos terminase de aclarar» lo que iban a votar los socialistas. Rueda señaló que el PSdeG «tenía un portavoz sensato», Luis Álvarez, en el Parlamento gallego, que planteó «lo que parece lógico: vamos a ver qué dice y qué quiere hacer y votaremos, pero enseguida lo llamaron a capítulo». Porque, según él, en el PSOE pensaron: «Nosotros no vamos a ser menos que el BNG, si ellos no van a ser razonables, nosotros vamos a ser los menos razonables de todos». Frente a esos partidos que «van a decir "no" diga lo que diga», Rueda se comprometió a «decir "sí" a muchas cosas» y a «hacer muchas propuestas e intentar que digan sí».