Alfonso Rueda: «Galicia ten que seguir sendo a excepción á tolemia doutros sitios»

Menos emocionado que en Pontevedra, donde anunció su candidatura, arrancó su discurso luciendo sentido del humor. Explicó que iba a leer, y mostró algunas tarjetas. El vicepresidente, hasta ahora, improvisaba parte de sus alocuciones. Pero como él mismo señaló cuando anunció que se iba a presentar: esos tiempos han quedado atrás. Ahora todos los focos se sitúan sobre él. Lo cerró de la misma manera, diciendo que no quería hablar «tanto como Feijoo» y reconociendo que aún tiene «que adestrar moitas cousas». Pero subrayó que «non imos fallar» y que desde «hoxe mesmo» comienza el trabajo para lograr la quinta mayoría absoluta tras las cuatro de Alberto Núñez Feijoo.

El vicepresidente recogió el ofrecimiento de Elena Candia y subrayó que quiere contar con todos: «Eu non son un corredor en solitario, tócame tirar do pelotón e coa vosa axuda a quinta maioría será posible». «Eu solo non vou ser capaz de facelo», insistió, pero «coa axuda de todos vou ser capaz sen ningunha dúbida (...) vai ser posible unha quinta maioría [absoluta]».