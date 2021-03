Ana Abrunhosa, ministra lusa de Cohesión Territorial: «Soy consciente del gran daño hecho a los trabajadores de la 'raia' con el cierre de la frontera»

La ministra Ana Abrunhosa, en su despacho en la Praça do Comércio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Begoña Íñiguez

lisboa / corresponsal 20/03/2021 05:00 h

Nacida en Angola en 1970, aunque oriunda de Guarda, a pocos kilómetros de la frontera con Salamanca, donde vivió desde niña, la titular de Cohesión Territorial portuguesa, la economista y profesora universitaria Ana Abrunhosa, desde hace dos años está al frente de un departamento clave, el que distribuye los fondos comunitarios portugueses de cohesión, y coordina proyectos transfronterizos con mentalidad raiana. «No es lo mismo ver las cosas desde Lisboa que desde Coímbra o Guarda, donde me crie», confiesa en su despacho, de la lisboeta Plaça do Comércio.

Abrunhosa presidió, de 2014 a 2019, la Comisión de Desarrollo Regional de la Región Centro lusa. Por ello, cuenta, «estoy acostumbrada a moverme por el país, a hablar con empresarios y alcaldes, de un lado y otro de la frontera, y lo mismo hago como ministra», afirma. Sobre el cierre de fronteras, defiende «una solución intermedia en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, para que no se vuelva a repetir -confiesa-, porque es un espacio único, el más próximo, a todos los niveles, entre ambos países». Y con esa mentalidad ve lógico apostar en la alta velocidad ferroviaria Vigo-Oporto.

-Trata de llevar esa mentalidad de la «raia» a su ministerio. ¿Cómo conseguir que se traduzca en medidas?

-Mi principal objetivo es dar centralidad a un territorio bastante olvidado hasta ahora, el de la raia, que tanto nos une a España, mejorando el nivel de vida de sus habitantes, luchando contra la despoblación, y dando a los vecinos de esas zonas las mismas oportunidades educativas y económicas que a los que viven en Lisboa o en Madrid. Para ello tenemos en marcha medidas de apoyo e incentivos a emprendedores y para quien vaya a vivir al interior o a las zonas transfronterizas.

-¿Cómo lograr aproximar más a los ciudadanos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal?

-Las relaciones en ese entorno son únicas, porque es un espacio de proximidad afectiva, económica y cultural difícil de superar. Uno de mis objetivos es que cada vez se note menos que existe una frontera política entre Galicia y la región norte. Todavía queda mucho por hacer, como materializar el estatuto de los trabajadores transfronterizos y mejorar las conexiones ferroviarias entre ambos lados de la raia.

-¿Qué soluciones hay que dar para el actual cierre fronterizo entre España y Portugal, vigente hasta el 6 de abril?

-Soy consciente del gran daño que se ha hecho a los trabajadores transfronterizos con el cierre de fronteras, y a los de la eurorregión en particular, por el gran flujo diario de un lado a otro de la frontera que hay.

-¿Y cuál puede ser la solución a partir de esa fecha?

-Yo apuesto por una vía intermedia, en caso de que vuelva a empeorar la situación pandémica, para que el cierre total, en particular en la frontera con Galicia, no se vuelva a repetir.

-¿En qué punto están los trámites para el estatuto de los trabajadores transfronterizos?

-Hay un gran interés, por ambas partes, en que se cumplan los plazos que nos marcamos en la cumbre ibérica de Guarda de octubre. Las ministras Mendes Godinho y Yolanda Díaz [las responsables de Trabajo en Portugal y España] ya han configurado un grupo de trabajo que será el que determinará cómo hacer el censo de trabajadores transfronterizos. Como hay voluntad, estoy convencida de que en la cumbre ibérica del próximo año habremos hecho los deberes y podremos tenerlo listo.

-Y teniendo en cuenta el Año Santo que se ha iniciado, ¿cómo va la certificación de los Caminos de Santiago en Portugal?

-Debemos aprovechar el potencial turístico, cultural y religioso que tenemos en Portugal con los Caminos de Santiago en Portugal y con Fátima. He sido peregrina a Santiago y a Fátima. Hay voluntad política para certificar durante este Xacobeo todos los caminos jacobeos en territorio luso. Hace unos días se ha certificado el primero, el Camino Central Alentejo y Ribatejo, y próximamente habrá más.

«La apuesta por la alta velocidad entre Vigo y Oporto tiene toda la lógica, hay un clamor»

Ana Abrunhosa es buena conocedora de España en general, y de Galicia en particular: «Me quedo con su gente, con Santiago y con Pontevedra, es una ciudad muy bella y no tan conocida. Allí me siento como en casa, tapeando por la zona vieja de Santiago», explica.

-Su Gobierno considera estratégica la conexión por alta velocidad con Galicia, el eje Vigo-Oporto. ¿Cómo explica esa apuesta, en contraste, por ejemplo, con el eje Lisboa-Madrid?

-Es que tiene toda la lógica, y es un clamor desde hace años de todos los alcaldes, empresarios, trabajadores y habitantes de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Es clave para reducir y mejorar el tiempo de los viajes y mejorar su calidad de vida. Para nosotros este corredor Atlántico, desde Lisboa hasta Vigo es fundamental.

-¿Cómo es ese proyecto?

-Primero mejoraremos la red ferroviaria hasta Oporto y así sucesivamente hasta la frontera con Galicia. Aunque España también tiene que hacer su parte. Me gustaría aclarar que la conexión Lisboa-Oporto-Vigo no impide que sigamos empeñados en el corredor ferroviario mixto Sines-Setúbal-Badajoz que llegará a Madrid y ya está en construcción.

-Cada vez hay más voces en Portugal que piden una regionalización, el modelo de España. ¿Está de acuerdo?

-La regionalización no forma parte del actual programa de este Gobierno, aunque la considero necesaria. Hasta que no se materialice estoy intentando darle más autonomía a las entidades regionales y locales en la gestión e implementación de los fondos y proyectos transfronterizos. La gestión y coordinación en las eurorregiones ibéricas, será mucho más ágil y eficaz cuando la regionalización sea una realidad en Portugal.