El alcalde de Ourense, imputado por prevaricación por compatibilizar sus ingresos públicos y privados sin autorización del pleno

Gonzalo Pérez Jácome, el pasado mes de febrero, tras declarar en los juzgados. MIGUEL VILLAR

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se enfrenta a una imputación por un delito continuado por prevaricación. Leonardo Álvarez, magistrado titular de la plaza 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, ha llegado a esa conclusión tras cerrar la investigación de una querella presentada por el exconcejal de Democracia Ourensana, Telmo Ucha. Este acusaba al regidor de compatibilizar sus ingresos públicos con sus actividades privadas sin haber solicitado la preceptiva autorización del pleno.

Efectivamente, el juez ha emitido un auto en el que declara cerrada la fase de instrucción imputando un delito continuado de prevaricación al alcalde ourensano por ese motivo. «La conducta que viene manteniendo desde su toma de posesión al no solicitar la compatibilidad entre su condición de alcalde con dedicación exclusiva y el desempeño de una actividad profesional no residual como es la explotación de Auria TV, de la que el propio alcalde reconoció en sede judicial ser el único propietario y el único responsable de la misma, está impidiendo que el pleno del Ayuntamiento de Ourense se pronuncie sobre si procede o no procede reconocer al señor Gonzalo Pérez dicha compatibilidad», dice la resolución judicial.

Jácome argumentó durante el proceso que estas mismas acusaciones habían sido desestimadas con anterioridad y, precisamente, el juez recuerda que ya entonces, pese a concluir que el asunto no tenía relevancia penal, la Fiscalía había advertido de la situación irregular del alcalde. «Dicho lo cual debe llegarse a la conclusión de que la conducta mantenida hasta la fecha por el señor es totalmente contraria al contenido de la ley 53/1983 y además es una vulneración absolutamente grosera de dicha legislación siendo plenamente consciente de ello», concluye el auto.

Ahora, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular de Telmo Ucha tienen diez días para presentar los escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa.

Salarios públicos desde el año 2019

El caso es que Jácome sí llegó a presentar la solicitud de compatibilidad de sus ingresos públicos y privados ante el pleno en el año 2019, aunque en el último momento retiró este asunto del orden del día. El juez destaca ese extraño comportamiento y cree que lo hizo porque «tenía plena conciencia de que no se le iba a reconocer la referida compatibilidad».

Según la documentación recabada por el juzgado, entre los años 2019 y 2022 Jácome declaró unos ingresos procedentes de su actividad económica que ascienden a 197.256,75 euros. Además, el auto detalla los sueldos públicos recibidos por su condición de alcalde: 69.925,94 en el año 2020, 70.555,24 en el 2021, 73.024,70 en el 2022, 75.215,42 en el 2023, 77.457,30 en el 2024 y 66.699,96 en el 2025 (hasta noviembre, fecha de la certificación recibida).

«Es perfectamente posible que durante un período aproximado de siete años el señor alcalde haya venido cobrando de las arcas públicas una suma a la que no tendría derecho en el caso de que el pleno de la corporación ourensana no le hubiese concedido la compatibilidad, cuestión sobre el que no ha podido manifestarse dicho pleno por el comportamiento obstruccionista de Gonzalo Pérez Jácome», dice el auto que imputa al alcalde un delito continuado de prevaricación.

Más de 200.000 euros en su primer año

Según la documentación a la que ha tenido acceso La Voz de Galicia, en el año 2020, el primer ejercicio completo en el que ocupó la Alcaldía de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome presentó la declaración del IRPF con una base imponible de 212.848,91 euros. Esa cifra, como ocurre con cualquier otro ciudadano, es el importe total resultante de sumar los rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario o de otras actividades económicas, es decir, sus ingresos brutos anuales.

Para poner en contexto esos datos hay que tener en cuenta que, estando en la oposición, Jácome prometió que, si llegaba a alcalde, no tendría sueldo público. Pero no fue así. Empezó cobrando lo mismo que su predecesor, 68.469,32 euros brutos anuales, pero desde entonces se ha aplicado todos los incrementos salariales acordados a nivel estatal para los trabajadores públicos, de modo que actualmente supera los 75.000 euros al año. Esa opción es legal, pero no obligatoria y un ejemplo de ello está a pocos metros, en la Diputación, donde el sueldo del presidente actual Luis Menor, es el mismo que el que tenían sus dos predecesores, José Luis y José Manuel Baltar.

Se trata, en cualquier caso, de cuantías inferiores a las declaradas en la base imponible del IRPF, por lo de que la diferencia hay que buscarla en otro tipo de ingresos. En agosto del año 2020 —ejercicio en el que Jácome declaró 212.848,91 euros— cinco de los siete concejales de Democracia Ourensana se rebelaron contra el líder. Lo acusaron de exigir donaciones a los asesores y de gestionar de forma opaca los ingresos del partido, que acabarían en su bolsillo tras pasar por su televisión privada, Auria TV.

Lo cierto es que, tras esa denuncia, que fue archivada, al año siguiente Jácome declaró unos ingresos muy inferiores. Según la documentación a la que ha tenido acceso a este periódico, la base imponible del IRPF en el ejercicio 2021 fue de 75.527,91 euros. En el 2023 —del 2022 no hay información disponible— volvió a subir, al situarse en 122.557,35 euros. Por lo tanto, en esos tres ejercicios, los ingresos brutos del alcalde sumaron 410.934,17 euros.

Al contrario de lo que ocurre en ayuntamientos como el de Vigo, en cuya web se pueden consultar incluso los saldos de las cuentas bancarias de Abel Caballero, el Concello de Ourense publica las declaraciones de bienes y patrimonio de los miembros de la corporación solo durante la última quincena de julio. Además, la de Jácome no puede consultarse porque el alcalde se acoge —desde antes incluso de ser alcalde— a una excepción legal que le permite depositar esos documentos en un registro especial de la Diputación.

Auria TV y Jolper

La Voz de Galicia también ha tenido acceso a las declaraciones de intereses presentadas por Jácome ante la institución provincial. La última, tramitada con motivo de su dimisión como diputado el pasado mes de febrero, está cubierta a bolígrafo por el propio alcalde, que en el apartado de actividades que puedan proporcionar ingresos económicos dice que son «varias non incompatibles: escribir, administrar patrimonio, comunicación». Detalla su televisión, Auria TV, y una participación del 15 % en Jolper Música SL, la tienda de instrumentos familiar, aunque matiza que está pendiente de heredar más acciones de esa sociedad, al igual que otros bienes inmuebles de su madre, fallecida en el año 2019. Como propiedades, Jácome declara el 20 % de un piso en el parque de San Lázaro y un Volkswagen Golf. También alude a una sola cuenta bancaria a su nombre, aunque su saldo medio aparece tachado. Lo mismo ocurre con la cantidad pendiente de abonar por una hipoteca.

La información disponible es prácticamente la misma en todas las declaraciones de intereses presentadas por Jácome desde el año 2019. En la primera de ellas, registrada inmediatamente después de las elecciones en las que accedió a la Alcaldía, se definía como «empresario» y varían los porcentajes de participación en el piso del parque (entonces decía que era un 50 %) y en Jolper (declaraba un 20 %).