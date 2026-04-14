La lotera que selló la primitiva millonaria de A Coruña: «Reija me dijo que ya fue cobrada y que me olvidara»
A CORUÑA / LA VOZ
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Un directivo de Loterías avala la actuación del lotero y su hermano con el boleto ganador: «Yo lo habría hecho igual»14 abr 2026 . Actualizado a las 20:12 h.
Hubiese sido muy fácil en pocos días poner cara y nombre al verdadero dueño de la primitiva si se hubiese hecho lo que declaró Mercedes, la lotera de la administración de Carrefour de A Coruña