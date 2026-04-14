La lotera que selló la primitiva millonaria de A Coruña: «Reija me dijo que ya fue cobrada y que me olvidara»

A. MAHÍA / L. G. DEL VALLE A CORUÑA / LA VOZ

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Mercedes y Antonio, loteros de la administración del Carrefour de A Coruña donde se vendió el boleto, este martes, a su entrada a la Audiencia Provincial.
Mercedes y Antonio, loteros de la administración del Carrefour de A Coruña donde se vendió el boleto, este martes, a su entrada a la Audiencia Provincial. ANGEL MANSO

Un directivo de Loterías avala la actuación del lotero y su hermano con el boleto ganador: «Yo lo habría hecho igual»

14 abr 2026 . Actualizado a las 20:12 h.

Hubiese sido muy fácil en pocos días poner cara y nombre al verdadero dueño de la primitiva si se hubiese hecho lo que declaró Mercedes, la lotera de la administración de Carrefour de A Coruña

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